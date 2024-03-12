Масленица, однако: на выходные 16 и 17 марта в Крыму и в Севастополе будут провожать зиму

В севастопольском эко-парке «Лукоморье» к Масленице начали готовиться еще в конце февраля. Организаторы мероприятия серьезно отнеслись к изготовлению чучела зимы. Сжигать его будут с пиротехническими эффектами. Будет даже шоу из горящих фонтанов. Основные масленичные гулянья пройдут здесь 16 и 17 марта с 11.00 до 14.00.

Будут блины, концертная программа, различные мастер-классы. Сжигание чучела состоится 17 марта в 13.30, — сообщили «Севастопольской газете» в эко-парке «Лукоморье».

Севастопольский автофорум решил начать прощаться с зимой с 10 утра 17 марта в районе ВИРа. Ориентир — «Стражи Бельбека».

Берем хорошее настроение, мясо, мангалы и угли и едем на ВИР. Все из расчета на себя и на соседа. В программе между прожаркой мяса визиты в пешеходный тоннель под железной дорогой. Но это еще не все, рядом есть усадьба Кокораки. И туда сгоняем. Местечко очень атмосферное, — призывает к живой встрече участников интернет-форума Денис Старостин.

Общественная организация «Севастопольские мамы» приглашает на Масленицу 17 марта в 11.00 на большую мангальную площадку комплекса «Лесной» на Сапун-горе. Стоимость участия — 500 рублей, дети — бесплатно. Места бронируются заранее по телефону: +7(978) 863-46-47. В программе праздника — угощение, хороводы, веселые игры, мастер-классы для детей и взрослых.

Призывают приехать праздновать и в Байдарскую долину. В полдень 17 марта здесь начнется встреча весны «Гуляй, Масленица!» За 800 рублей вас накормят блинами и развлекут. В программе — народные забавы и мастер-класс по гольфу.

Масштабные масленичные гулянья запланированы на 17 марта с 10.00 до 16.00 в эко-комплексе «Бурульча». Парк расположен в селе Ароматное Белогорского района. Как сообщается на туристическом портале Республики Крым, организаторы планируют испечь горы блинов, порадовать народными мастер-классами и сувенирами, испытать участников на силу, смекалку и ловкость. Всех приглашают на перетягивание каната, бои мешками, стрельбу из лука, катания на лошадках, покорение масленичного столба с призами. На поляне гости закрутят хороводы. Ярким событием станет потешный обряд «побудки медведя», который должен первым попробовать праздничный блин. Крымские кулинары планируют испечь 10 тысяч блинов и предложат к ним около 70 начинок. Все гости смогут поучаствовать в лотерее с призовым фондом в 100 тысяч рублей и посмотреть на сжигание чучела Зимы. Вход на праздник бесплатный.

В селе Соколиное Бахчисарайского района на пересечении улиц Ялтинская и Титова в «Пания Парке» всех желающих ждут на Бельбекской ярмарке. Начнется праздник 17 марта в 13.00. Будут угощать не только блинами, но и оладьями, и пирогами, чаем из самоваров. Гостей ждут узорные солнечные хороводы, фольклорная музыка, мастер-классы, народные задорные игры, молодецкие забавы, волшебные плясы и многое другое. Вход на ярмарку свободный.

Есть еще и платные мероприятия, узнать о них можно на туристическом портале Республики Крым.

источник: «Севастопольская газета»