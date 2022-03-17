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Масочный режим в Крыму… остаётся
Фото: pikist.com

Масочный режим в Крыму… остаётся

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:49 17.03.2022

Увы-увы-увы… Масочный режим в Крыму ни на этой неделе, ни в обозримом будущем не отменяется. Об этом в эфире телеканала «Миллет»  заявил Глава РК Сергей Аксёнов.

Ещё консультировались. Разговаривал с Роспотребнадзором, с врачами. Масочный режим мы всё-таки оставим. Уважаемые крымчане, помните, это же не принуждение, это для вашего блага. И «дельта» может вернуться. Угроза остаётся. Отмена масочного режима — это было поспешное решение. Все остальные ограничения сняты, — сказал Аксёнов.

Напомним, что в Крыму на этой неделе планировали отменить масочный режим. Однако, по словам руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и г. Севастополю Натальи Пеньковской, отмена масочного режима — это преждевременный шаг. По ее словам, вернуться к этому вопросу можно будет после того, как в Крыму уровень тестирования будет на достаточном уровне.

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