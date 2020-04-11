Масок нет, но вы держитесь... Севастопольцам рекомендовали аптеки не атаковать

Ждать в ближайшее время появления медицинских масок в аптеках севастопольцам не стоит.

Потому что их просто не продают нигде! Все поставки централизованы. Через Минпромторг РФ мы свою квоту получаем. И эти маски централизованно распределяются. Прежде всего выдаются медицинским сотрудникам, служащим… Тем, кто вынужден исполнять свои обязанности для жизнеобеспечения города, а это – пожарные, правоохранители, водители общественного транспорта и т.д., – заявил врио гуебрнатора Севастополя Михаил Развожаев в эфире телеканала «СТВ».