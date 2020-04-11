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Ожидания появления в продаже в аптеках медицинских масок напрасны. Они не появятся там в ближайшей перспективе. Об этом сообщил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев. «В аптеках они в ближайшее время не появятся, потому что их просто не продают нигде. Все поставки централизованы. Через минпромторг РФ мы свою квоту получаем. Эти маски централизованно распределяются, прежде всего, медицинским сотрудникам, служащим, которые вынуждены исполнять свои обязанности для жизнеобеспечения нашего города – пожарные, правоохранители, водители общественного транспорта и т.д.», – заявил он в эфире гостелеканала «СТВ». Минпромторг РФ ограничил наценки на средства индивидуальной защиты в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Масок нет, но вы держитесь… Севастопольцам рекомендовали аптеки не атаковать

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:02 11.04.2020

Ждать в ближайшее время появления медицинских масок в аптеках севастопольцам не стоит.

Потому что их просто не продают нигде! Все поставки централизованы. Через Минпромторг РФ мы свою квоту получаем. И эти маски централизованно распределяются. Прежде всего выдаются медицинским сотрудникам, служащим… Тем, кто вынужден исполнять свои обязанности для жизнеобеспечения города, а это – пожарные, правоохранители, водители общественного транспорта и т.д., – заявил врио гуебрнатора Севастополя Михаил Развожаев в эфире телеканала «СТВ».

 

Масок нет, но вы держитесь... Севастопольцам рекомендовали аптеки не атаковать

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