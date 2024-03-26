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Массандровский парк намерены капитально отремонтировать. И это будет дорого
фото: pikist.com

Массандровский парк намерены капитально отремонтировать. И это будет дорого

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:13 26.03.2024

Массандровский парк в крымской Ялте капитально отремонтируют до конца 2024 года, сообщили ТАСС в Минприроды Республики Крым.

Парк — памятник садово-паркового искусства «Массандровский» является особо охраняемой природной территорией регионального значения Республики Крым. Будет осуществлен капитальный ремонт покрытий существующей дорожно-тропиночной сети, лестниц, подпорных стен, входной группы, а также ливневой канализации и наружного освещения, — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что после завершения капремонта территорию парка откроют для посещения.

Как сообщается в указе главы региона Сергей Аксенова, опубликованном на сайте правительства республики, госконтракт на работы заключили с единственным поставщиком «СК прогресстрой» на 232,8 млн рублей.

источник: ТАСС

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