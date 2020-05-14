Масштабная высадка зеленых насаждений в Симферополе начнётся в сентябре

В сентябре в Симферополе сразу на 12 участках начнётся масштабная компенсационная высадка деревьев и кустарников. Об этом в эфире радио «Крым» сообщил начальник Департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Якуб Зейтулаев.

За прошлый год мы собрали 21 миллион компенсационных выплат. В этом году эта цифра составляет чуть больше 8 миллионов. На осень у нас запланирована масштабная высадка зеленых насаждений. Муниципальное бюджетное учреждение «Горзеленхоз» подобрало 12 участков, где будут высаживаться зеленые насаждения – деревья и кустарники. Причем замечу, что деревья будут высаживаться крупномерные, высотой от 2,5 метров, — рассказал чиновник.

Кроме того, Якуб Зейтулаев подчеркнул, что также запланирована компенсационная высадка на набережной реки Салгир. Работы начнутся также в сентябре.