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Масштабная высадка зеленых насаждений в Симферополе начнётся в сентябре
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Масштабная высадка зеленых насаждений в Симферополе начнётся в сентябре

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 13:40 14.05.2020

В сентябре в Симферополе сразу на 12 участках начнётся масштабная компенсационная высадка деревьев и кустарников. Об этом в эфире радио «Крым» сообщил начальник Департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Якуб Зейтулаев.

За прошлый год мы собрали 21 миллион компенсационных выплат. В этом году эта цифра составляет чуть больше 8 миллионов. На осень у нас запланирована масштабная высадка зеленых насаждений. Муниципальное бюджетное учреждение «Горзеленхоз» подобрало 12 участков, где будут высаживаться зеленые насаждения – деревья и кустарники. Причем замечу, что деревья будут высаживаться крупномерные, высотой от 2,5 метров, — рассказал чиновник.

Кроме того, Якуб Зейтулаев подчеркнул, что также запланирована компенсационная высадка на набережной реки Салгир. Работы начнутся также в сентябре.

Масштабная высадка зеленых насаждений в Симферополе начнётся в сентябре

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