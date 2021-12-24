Масштабные учения десанта пройдут на полигоне «Опук» в Крыму

Масштабные учения десантников пройдут в Крыму и Краснодарском крае. Об этом сообщает в четверг Минобороны РФ. Учения стартуют уже сегодня на крымском военном полигоне «Опук». Как отметили в МО РФ, будут отработаны боевые стрельбы десантно-штурмовых, артиллерийских подразделений и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты, а также разминирование участка местности и прикрытие войск от средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов.

Военнослужащие выполнят огневые задачи и поразят мишени на различных дальностях. Кроме того, в рамках учений будут отработаны десантно-штурмовые действия на вертолетах с целью блокирования захваченного района и обеспечения быстрого наступления главных сил соединения, которые пройдут при огневой поддержке армейской авиации (вертолеты Ми-35), — сообщили в Минобороны.

Учения пройдут в рамках оперативного сбора руководящего состава войск под руководством командующего ВДВ, генерал-полковника Андрея Сердюкова. Всего в них будет задействовано более 1 200 военнослужащих и свыше 250 единиц военной и специальной техники.

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