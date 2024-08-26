Масштабный «ландшафтный» пожар на востоке Крыма. Подробности

Вторые сутки продолжается ликвидация «ландшафтного» пожара в районе горного хребта Тепе-Оба (на востоке Крыма, близ Феодосии). Как сообщили в МЧС, информация о возгорании поступила в чрезвычайное ведомство 25 августа, в 17:05. Для ликвидации пожара были привлечены 166 человек и 44 единиц техники, а также 2 вертолета Ми-8 МЧС России.

Из-за сильных порывов ветра площадь пожара стала увеличиваться, создалась угроза распространения огня на СНТ «Рассвет» и «Волна» поселка Орджоникидзе. На отдельных участках наблюдался переход на верховой пожар.

В превентивных целях, как сообщил Глава Крыма Сергей Аксенов, было принято решение об эвакуации порядка 100 человек, проживающих в СНТ «Рассвет». Для эвакуируемого населения развернули 2 пункта временного размещения (ПВР): в пгт Коктебеле в пансионате «Голубой залив» (200 мест) и школа им. Березнюка (50 мест). По состоянию на 21.30 в ПВР людей не было. Жители убывали в места постоянного проживания и к родственникам.

Сегодня по состоянию на 7:45 утра площадь пожара составляет 75 га. Проведено усиление группировки сил и средств. Перехода огня на СНТ «Волна» и «Рассвет» не допущено. Работает авиация МЧС России. Всего сброшено более 95 тонн воды, забор которой осуществляется из моря. Рукавные линии прокладывают с помощью автомобилей высокой проходимости.

В данный момент к ликвидации пожара привлечены более 380 человек и 105 единиц техники. Борьба с огнем продолжается.

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