Масштабный пожар в алуштинском селе Кипарисное – загорелись четыре дома

Сегодня днем, в 14:10 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании двухэтажных частных жилых домов, расположенных в селе Кипарисное (городской округ Алушта).

Видео: Telegram-канал «Крым оперативный»:

Незамедлительно по повышенному рангу к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым. По прибытии подразделений, установлено, что произошло возгорание в четырех двухэтажных домах общей площадью 600 кв. метров. Оперативно пожарно-спасательными подразделениями были поданы стволы на защиту соседних строений. Звеном газодымозащитной службы проведена разведка горящих помещений. Тушение пожара осложняется ветровой нагрузкой и плотной застройкой. Информации о пострадавших не поступало. Эвакуация граждан не проводилась, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Оперативная информация: в 15:26 масштабный пожар был локализован. Всего на тушение пожара привлечено от РСЧС 46 человек, 18 единиц техники.