Массовая льготная ипотека не так и хороша, как кажется на первый взгляд

Программа широкой льготной ипотеки была уместна только как краткосрочная временная мера для поддержки спроса на жилье в острую фазу пандемии в 2020 году или на пике неопределенности после шоков весны 2022 года. Как постоянно действующая мера она не способна повысить доступность жилья.
Результатом череды продления сроков действия льготной ипотеки на новостройки стал стремительный рост цен на первичном рынке жилья, напомнил Алексей Заботкин:
Те деньги, которые люди надеялись сэкономить на процентных платежах, полностью «съел» дополнительный рост цены квартиры. Смысл имеет только адресная помощь нуждающимся людям, причем объемы таких программ не должны иметь масштабы, определяющие ситуацию на рынке жилья в целом.
источник: «Российская газета»
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