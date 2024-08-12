Массовая льготная ипотека не так и хороша, как кажется на первый взгляд

Программа широкой льготной ипотеки была уместна только как краткосрочная временная мера для поддержки спроса на жилье в острую фазу пандемии в 2020 году или на пике неопределенности после шоков весны 2022 года. Как постоянно действующая мера она не способна повысить доступность жилья.