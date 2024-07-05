Массовое ДТП на автодороге «Симферополь – Евпатория»

Сотрудники Госавтоинспекции Сакского района проводят проверку по факту ДТП на автодороге «Симферополь – Евпатория» с участием трех автомобилей. Авария произошла накануне днем (в 14:40) на 33-м км трассы.

Водитель автомобиля «HIUNDAY SONATA», 1956 года рождения, двигаясь по автодороге со стороны г. Саки в направлении г. Симферополя при осуществлении маневра обгон в разрешенном для этого месте, выехал на полосу предназначенную для встречного движения транспорта, где совершил столкновение с движущимся на встречу автомобилем «VOLKSWAGEN GOLF» под управлением гражданина, 1964 года рождения. После столкновения водитель автомобиль «HIUNDAY SONATA» допустил столкновение с обгоняемым автомобилем «HIUNDAY IXSS».

В результате ДТП водитель и пассажир «VOLKSWAGEN GOLF» получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение, – сообщили в ГИБДД.