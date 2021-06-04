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Массовое ДТП на трассе «Симферополь – Ялта». Близ Ангарского перевала столкнулись пять машин

Массовое ДТП на трассе «Симферополь – Ялта». Близ Ангарского перевала столкнулись пять машин

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 13:42 04.06.2021

Сегодня утром на трассе «Симферополь – Ялта», близ Ангарского перевала произошло массовое ДТП. Сначала очевидцы сообщали о трех разбитых авто. По уточненной информации, столкнулись 5 транспортных средств. В результате ДТП 4 человека госпитализированы.

Водитель автомобиля «Mitsubishi», двигаясь от Алушты в сторону Симферополя, выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик-рефрижератор, после чего протаранил автомобили ВАЗ, «Skoda» и «Volkswagen», — рассказали в ГИБДД.

Уточняется, что нарушитель пересек двойную сплошную линию разметки, а грузовик и три легковушки двигались по встречной полосе.

В этой аварии пострадали 4 человека, в том числе один ребенок.

В результате ДТП пострадали водитель «Mitsubishi», водитель и пассажир «Volkswagen» и несовершеннолетний пассажир автомобиля «Skoda». Все они были доставлены в медицинские учреждения, — цитирует правоохранителей РИА Новости Крым.

По факту ДТП проводится проверка.

Массовое ДТП на трассе «Симферополь – Ялта». Близ Ангарского перевала столкнулись пять машин

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