Массовое ДТП в Керчи: погиб водитель «Daewoo», еще четыре человека – в больнице

Виновник аварии скрылся с места ДТП.

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Керчи с участием 5 автомобилей. Авария случилась сегодня рано утром (в 5:45) на шоссе Героев Сталинграда.

В Керчи по улице шоссе Героев Сталинграда, в районе дома 12а, на регулируемом перекрёстке, водитель, 1994 года рождения, управляя автомобилем BMW, осуществляя движение со стороны улицы Орджоникидзе в направлении ул. Буденого, допустил наезд на стоящие на перекрёстке на запрещающий сигнал светофора транспортные средства: автомобиль «Daewoo», «Nissan», «Ford» и «Geely». В результате ДТП водитель автомобиля «Daewoo», 1962 года рождения, был смертельно травмирован. Пассажир автомобиля «Ford», 1961 года рождения, водитель и пассажир автомобиля «Geely», 1981 и 1982 года рождения и 15-летний пассажир автомобиля «Nissan» с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.

На месте ДТП работали все оперативные, аварийные службы. Проводится проверка, обстоятельства выясняются. Разыскивается и виновник смертельного ДТП.

Гражданин в нарушение п.п. 2.5 ПДД РФ с места дорожно-транспортного происшествия, совершившего столкновение 30.10.2023 года в 08:55, скрылся. В настоящее время с целью установления местонахождения водителя автомобиля марки BMW Х1 с государственным регистрационным номером М536МУ82 сотрудниками Госавтоинспекции г. Керчи проводятся розыскные мероприятия, — сообщили в полиции.

Полиция обращается к гражданам: если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении водителя BMW Х1, сообщите по телефонам дежурных частей ГИБДД: 8(3652)66-87-00, 8(3656)17-81-92 или по телефону 102. Анонимность гарантируется.