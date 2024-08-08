Массовое ДТП в Симферополе: семеро пострадавших

Полиция и прокуратура проводят проверку по факту массового ДТП в Симферополе, в результате которого пострадали 7 человек. Авария с участием троллейбуса и трех легковых автомобилей произошла накануне поздно вечером (в 22:45) на улице Русской.

Водитель, 2001 года рождения, управляя автомобилем «KIA SPORTAGE», не имея права управления транспортными средствами, при выезде со второстепенной дороги улицы Трубаченко на главную дорогу улицы Русской, не предоставил преимущество автомобилю «SKODA» под управлением водителя, 1998 года рождения двигающемуся по улице Русской, допустив с ним столкновение. После чего водитель автомобиля «KIA» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с троллейбусом «ТРОЛЗА», который двигался справа в попутном направлении и ещё одним автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек, которым медицинская помощь оказана на месте, среди пассажиров общественного транспорта пострадавших нет, — сообщили в ГИБДД.