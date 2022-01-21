Массовые отмены занятий и эвакуации в Крыму. Что нового

Информация о «минировании» не подтверждается.

Сегодня Крым подвергся массированной атаке сообщений о «минировании» учебных заведений. Грозные, истеричные электронные письма сорвали учебный день в Симферополе, Ялте, Алуште, Керчи, Феодосии, Севастополе, Евпатории, Советском. Написаны они «под копирку».

Эвакуировали школьников, студентов. В Ялте – еще и тех, кто находился в общежитии Гуманитарно-педагогической академии КФУ.

Основной удар приняла на себя столица. По информации администрации Симферополя, в общей сложности эвакуировали 22 школы, а также Крымский федеральный университет, Таврический колледж и Крымский университет культуры. В пресс-службе КФУ уточнили, что эвакуация прошла и в Студгородке.

Важно, что информация «терактах» не подтверждается. Проверки еще не завершены, но уже ясно на 99,9% — все сообщения о «минировании» — ложные. Тем не менее есть определенные правила, инструкции, обязанности (и не только «силовиков»). Поэтому и проводилась эвакуация.

«Атака», по словам Главы Крыма, велась из-за рубежа. Почерк один и тот же: письмо на e-male то ли местного органа власти, то ли конкретного учебного заведения.

Резонные вопросы: как предотвратить подобные «происшествия», чтобы не срывать учебный процесс и не задействовать все силы МВД, МЧС, Росгвардии, ФСБ, местных органов власти, не нервировать детей, их родителей, не заставлять часами мерзнуть на холоде преподавателей и студентов, проживающих в общежитиях. В случае с «местным террористом» все было бы проще. Его бурную деятельность пресекли бы достаточно быстро. А как быть с недружелюбными соседями? Вопрос открытый.

Отметим, что все задействованные службы сработали достаточно оперативно. Так и должно быть. Как минимум, чтобы из детской повести Льва Толстого про мальчика, который «Волки-волки» кричал, ситуация не повторилась. Словом, без паники.

Использованы фото из ВК.

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