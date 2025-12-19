"Мастер на все руки" в Феодосии нашёл в квартире у пенсионерки... прослушивающее устройство. "Убрал", конечно, за деньги

В Феодосии 21-летний местный житель, представившись мастером по ремонту техники, обманул 87-летнюю пенсионерку, завладев ее деньгами.
Все началось с рекламного буклета, который пожилая женщина нашла в своем почтовом ящике. В нем предлагались услуги по ремонту различной техники. Пенсионерке как раз требовалось демонтировать телевизор, и она позвонила по указанному номеру. Прибывший мастер быстро приступил к работе.
Однако, в процессе молодой человек предложил провести полную диагностику и ремонт всего оборудования. Он разобрал телевизор, осмотрел радиоприемник и заявил, что техника повреждена из-за неисправности розетки, в которой якобы находится прослушивающее устройство. Стоимость «удаления» этого механизма он оценил в сумму около 36 тысяч рублей.
Пожилая женщина, не подозревая подвоха, отдала деньги. Позже, прочитав в газете статью о подобных мошеннических схемах, она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.
Благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска ОМВД России по г. Феодосии, подозреваемый был установлен и задержан в момент, когда направлялся на очередной «заказ».
В ходе допроса феодосиец признался, что действительно оказывает услуги по ремонту и зарегистрирован, как самозанятый. Однако, придя к пенсионерке, он решил воспользоваться ее доверчивостью.
Мастер признал свою вину и возместил потерпевшей ущерб в полном объеме.
Следственным отделом ОМВД России по г. Феодосии возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
