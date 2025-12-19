Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | «Мастер на все руки» в Феодосии нашёл в квартире у пенсионерки… прослушивающее устройство. «Убрал», конечно, за деньги
Новости Республики
"Мастер на все руки" в Феодосии нашёл в квартире у пенсионерки... прослушивающее устройство. "Убрал", конечно, за деньги
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

«Мастер на все руки» в Феодосии нашёл в квартире у пенсионерки… прослушивающее устройство. «Убрал», конечно, за деньги

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:59 19.12.2025

В Феодосии 21-летний местный житель, представившись мастером по ремонту техники, обманул 87-летнюю пенсионерку, завладев ее деньгами.

Все началось с рекламного буклета, который пожилая женщина нашла в своем почтовом ящике. В нем предлагались услуги по ремонту различной техники. Пенсионерке как раз требовалось демонтировать телевизор, и она позвонила по указанному номеру. Прибывший мастер быстро приступил к работе.

Однако, в процессе молодой человек предложил провести полную диагностику и ремонт всего оборудования. Он разобрал телевизор, осмотрел радиоприемник и заявил, что техника повреждена из-за неисправности розетки, в которой якобы находится прослушивающее устройство. Стоимость «удаления» этого механизма он оценил в сумму около 36 тысяч рублей.

Пожилая женщина, не подозревая подвоха, отдала деньги. Позже, прочитав в газете статью о подобных мошеннических схемах, она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска ОМВД России по г. Феодосии, подозреваемый был установлен и задержан в момент, когда направлялся на очередной «заказ».

В ходе допроса феодосиец признался, что действительно оказывает услуги по ремонту и зарегистрирован, как самозанятый. Однако, придя к пенсионерке, он решил воспользоваться ее доверчивостью.

Узнайте больше:  В Сакском районе пресекли попытку распространения наркотиков

Мастер признал свою вину и возместил потерпевшей ущерб в полном объеме.

Следственным отделом ОМВД России по г. Феодосии возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.