Матч между ФК «Севастополь» и «Астраханью» перенесли на неопределенный срок

Запланированный на сегодня, 24 июня, матч 15-го тура чемпионата ФНЛ-2 (дивизион Б, группа 1) между ФК «Севастополь» и «Астраханью», который должен был состояться в Севастополе, перенесен на неопределенный срок.

Решение о переносе принято руководством Футбольной национальной лиги по согласованию с клубами. Новая дата встречи будет объявлена позже.

24 июня объявлено днем траура в Севастополе и Крыму.

источник: «Крымский спорт»

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