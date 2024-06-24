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Матч между ФК «Севастополь» и «Астраханью» перенесли на неопределенный срок
фото: ФК "Севастополь"

Матч между ФК «Севастополь» и «Астраханью» перенесли на неопределенный срок

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 14:45 24.06.2024

Запланированный на сегодня, 24 июня, матч 15-го тура чемпионата ФНЛ-2 (дивизион Б, группа 1) между ФК «Севастополь» и «Астраханью», который должен был состояться в Севастополе, перенесен на неопределенный срок.

Решение о переносе принято руководством Футбольной национальной лиги по согласованию с клубами. Новая дата встречи будет объявлена позже.

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24 июня объявлено днем траура в Севастополе и Крыму.

источник: «Крымский спорт»

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