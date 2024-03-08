Матерей и жен солдат, погибших в ходе СВО, поздравили с Международным женским днем

В преддверии Международного женского дня состоялась встреча с матерями и жёнами военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Заместитель главы администрации города Симферополя Александр Семенченко, исполняющий обязанности прокурора города Симферополя Константин Банников и представитель Государственного фонда «Защитники Отечества» вручили подарки семьям, чьи мужья и сыновья отдали свои жизни за Родину.

Особое внимание было уделено вопросам поддержки семей погибших военнослужащих.

Выражаю огромную благодарность матерям, которые воспитали Героев, жёнам за поддержку! Мы вместе с вами! Оказание вам всемерной поддержки и помощи – безусловный приоритет для нас, — подчеркнул Александр Семенченко.