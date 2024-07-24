Материалы для кровли — что нужно знать

Материалы для кровли https://metprof.ru/ — это материалы, используемые для создания верхнего слоя крыши здания, который защищает его от атмосферных воздействий, таких как дождь, снег, ветер и солнечное излучение. В эту группу входят различные виды материалов, которые отличаются своими свойствами, внешним видом и стоимостью. Вот основные категории кровельных материалов:

Металлическая кровля

металлочерепица: листы стали или алюминия с полимерным покрытием, имитирующие внешний вид классической черепицы.

профнастил: профилированные листы из оцинкованной стали, часто используемые для хозяйственных построек и промышленных зданий.

фальцевая кровля: листы металла, соединенные специальным замком — фальцем. Обеспечивает высокую герметичность.

Мягкая кровля

гибкая черепица (битумная черепица): листы из стеклохолста, пропитанные битумом и посыпанные минеральной крошкой. Обеспечивает высокую герметичность и разнообразие дизайна.

Рулонные материалы: битумные или полимерные мембраны, укладываемые в несколько слоев и подходящие для плоских крыш.

Натуральные материалы

керамическая черепица: изготавливается из обожженной глины. Отличается долговечностью и устойчивостью к погодным условиям.

цементно-песчаная черепица: аналог керамической черепицы, но изготавливается из цемента и песка.

сланец: натуральный камень, обладающий уникальной текстурой и высокой долговечностью.

Синтетические материалы

композитная черепица: листы, состоящие из нескольких слоев, включая металл, полимер и защитное покрытие, имитирующие различные виды натуральной черепицы.

полимерные мембраны: мембраны из синтетических материалов, таких как ПВХ или ТПО, используются для плоских крыш.

Другие материалы

ондулин (еврошифер): волнистые листы из битума и целлюлозы. Легкий и удобный в монтаже материал.

шифер (асбестоцементные листы): традиционный материал, обладающий высокой прочностью, но требующий осторожности при монтаже из-за содержания асбеста.

Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, и выбор зависит от многих факторов.

Выбор кровельных материалов