Материалы для зуботехники: виды, приобретение, стандарты и качество

Категория материалов для зуботехники https://axiomadent.ru охватывает широкий спектр товаров, которые используются зубными техниками для изготовления протезов, коронок, виниров, мостов и других стоматологических конструкций. Эти материалы необходимы для создания как временных, так и постоянных ортопедических и ортодонтических изделий. Вот основные виды материалов, используемые в зуботехнической практике:

Металлы и металлические сплавы

Золото и платина: традиционные материалы для зубных коронок и мостов, которые обеспечивают высокую биосовместимость и долговечность.

Кобальт-хромовые и никель-хромовые сплавы: легкие и прочные материалы для изготовления каркасов зубных протезов и коронок.

Титан: широко используется для изготовления имплантатов благодаря его прочности, легкости и отличной биосовместимости.

Керамические материалы

Диоксид циркония: прочный, эстетичный и биосовместимый материал, который часто используется для изготовления коронок, мостов и имплантатов. Цирконий имитирует натуральную белизну зубов и обладает высокой механической прочностью.

Фарфор: высокоэстетический материал для коронок и виниров, который имитирует натуральные зубы, но требует осторожности из-за хрупкости.

Литиево-дисиликатная керамика: высокоэстетический материал с хорошей прочностью, часто используется для передних зубов и виниров.

Полимеры и пластмассы

Акриловые смолы: используются для создания временных коронок, съемных протезов и зубных пластин. Они обладают хорошей эстетикой, но могут быть менее прочными, чем металлы или керамика.

Композитные смолы: материалы, которые сочетают в себе эстетические свойства и прочность, и часто используются для реставраций и временных конструкций.

Полиэфирэфиркетон (PEEK): современный полимер, который используется для изготовления легких и прочных каркасов для протезов. Он обладает высокой биосовместимостью и устойчивостью к износу.

Материалы для оттисков

Силиконовые массы: используются для снятия точных оттисков с зубов и десен. Силиконы различаются по степени эластичности и точности передачи деталей.

Полиэфирные массы: обеспечивают отличную детализацию и используются для сложных случаев.

Альгинаты: гибкие и простые в использовании, подходят для менее сложных оттисков, таких как временные конструкции.

Гипс и моделировочные материалы

Зуботехнический гипс: используется для изготовления моделей зубов и челюстей, на основе которых создаются протезы и ортопедические конструкции.

Моделировочные воски: применяются для создания моделей будущих протезов или коронок перед их отливкой или печатью. Воски легко моделируются и удаляются, что делает их идеальными для предварительной работы.

Материалы для фиксации и цементы

Стоматологические цементы: используются для фиксации коронок, мостов и виниров. Бывают разных типов, включая стеклоиономерные, композитные и цинк-фосфатные цементы.

Композитные клеи: применяются для фиксации реставраций и позволяют добиться высокой эстетики благодаря своей прозрачности.

Материалы для 3D-печати

Резины и полимеры для 3D-печати: современные технологии позволяют использовать 3D-принтеры для создания моделей, протезов и временных конструкций. Это быстрое и точное решение, которое всё больше применяется в стоматологии.

Резинообразные смолы: материалы, которые имитируют мягкие ткани, используются для изготовления десневых частей съемных протезов.

Оборудование и инструменты

Хотя это не сами материалы, инструменты (буровые, фрезерные и шлифовальные машины, печи для керамики, сканеры и CAD/CAM системы) являются важной частью зуботехнической работы.

Основные требования к материалам для зуботехники

Прочность и долговечность: материалы должны выдерживать жевательные нагрузки и быть устойчивыми к износу.

материалы должны выдерживать жевательные нагрузки и быть устойчивыми к износу. Биосовместимость: важно, чтобы материалы не вызывали аллергии или воспалений у пациентов.

важно, чтобы материалы не вызывали аллергии или воспалений у пациентов. Эстетические свойства: особенно важно для передних зубов, где реставрации должны выглядеть естественно.

особенно важно для передних зубов, где реставрации должны выглядеть естественно. Удобство в работе: материалы должны быть просты в обработке и моделировании для удобства зубных техников.

Каждый из этих материалов выполняет свою роль в процессе создания функциональных и эстетически приятных стоматологических конструкций.

Материалы для зуботехники — приобретение

Материалы для зуботехники — это специализированные продукты, которые напрямую влияют на здоровье пациентов, поэтому они обязательно должны иметь сертификаты качества и соответствовать стандартам безопасности. Приобретение таких материалов требует особого подхода, чтобы обеспечить высокое качество продукции и избежать использования поддельных или низкокачественных товаров.