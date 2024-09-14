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Материалы для зуботехники: виды, приобретение, стандарты и качество
иллюстрация: pikist.com

Материалы для зуботехники: виды, приобретение, стандарты и качество

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 14:16 14.09.2024

Категория материалов для зуботехники https://axiomadent.ru охватывает широкий спектр товаров, которые используются зубными техниками для изготовления протезов, коронок, виниров, мостов и других стоматологических конструкций. Эти материалы необходимы для создания как временных, так и постоянных ортопедических и ортодонтических изделий. Вот основные виды материалов, используемые в зуботехнической практике:

Металлы и металлические сплавы

  • Золото и платина: традиционные материалы для зубных коронок и мостов, которые обеспечивают высокую биосовместимость и долговечность.
  • Кобальт-хромовые и никель-хромовые сплавы: легкие и прочные материалы для изготовления каркасов зубных протезов и коронок.
  • Титан: широко используется для изготовления имплантатов благодаря его прочности, легкости и отличной биосовместимости.

Керамические материалы

  • Диоксид циркония: прочный, эстетичный и биосовместимый материал, который часто используется для изготовления коронок, мостов и имплантатов. Цирконий имитирует натуральную белизну зубов и обладает высокой механической прочностью.
  • Фарфор: высокоэстетический материал для коронок и виниров, который имитирует натуральные зубы, но требует осторожности из-за хрупкости.
  • Литиево-дисиликатная керамика: высокоэстетический материал с хорошей прочностью, часто используется для передних зубов и виниров.

Полимеры и пластмассы

  • Акриловые смолы: используются для создания временных коронок, съемных протезов и зубных пластин. Они обладают хорошей эстетикой, но могут быть менее прочными, чем металлы или керамика.
  • Композитные смолы: материалы, которые сочетают в себе эстетические свойства и прочность, и часто используются для реставраций и временных конструкций.
  • Полиэфирэфиркетон (PEEK): современный полимер, который используется для изготовления легких и прочных каркасов для протезов. Он обладает высокой биосовместимостью и устойчивостью к износу.

Материалы для оттисков

  • Силиконовые массы: используются для снятия точных оттисков с зубов и десен. Силиконы различаются по степени эластичности и точности передачи деталей.
  • Полиэфирные массы: обеспечивают отличную детализацию и используются для сложных случаев.
  • Альгинаты: гибкие и простые в использовании, подходят для менее сложных оттисков, таких как временные конструкции.

Гипс и моделировочные материалы

  • Зуботехнический гипс: используется для изготовления моделей зубов и челюстей, на основе которых создаются протезы и ортопедические конструкции.
  • Моделировочные воски: применяются для создания моделей будущих протезов или коронок перед их отливкой или печатью. Воски легко моделируются и удаляются, что делает их идеальными для предварительной работы.

Материалы для фиксации и цементы

  • Стоматологические цементы: используются для фиксации коронок, мостов и виниров. Бывают разных типов, включая стеклоиономерные, композитные и цинк-фосфатные цементы.
  • Композитные клеи: применяются для фиксации реставраций и позволяют добиться высокой эстетики благодаря своей прозрачности.

Материалы для 3D-печати

  • Резины и полимеры для 3D-печати: современные технологии позволяют использовать 3D-принтеры для создания моделей, протезов и временных конструкций. Это быстрое и точное решение, которое всё больше применяется в стоматологии.
  • Резинообразные смолы: материалы, которые имитируют мягкие ткани, используются для изготовления десневых частей съемных протезов.

Оборудование и инструменты

Хотя это не сами материалы, инструменты (буровые, фрезерные и шлифовальные машины, печи для керамики, сканеры и CAD/CAM системы) являются важной частью зуботехнической работы.

Основные требования к материалам для зуботехники

  • Прочность и долговечность: материалы должны выдерживать жевательные нагрузки и быть устойчивыми к износу.
  • Биосовместимость: важно, чтобы материалы не вызывали аллергии или воспалений у пациентов.
  • Эстетические свойства: особенно важно для передних зубов, где реставрации должны выглядеть естественно.
  • Удобство в работе: материалы должны быть просты в обработке и моделировании для удобства зубных техников.

Каждый из этих материалов выполняет свою роль в процессе создания функциональных и эстетически приятных стоматологических конструкций.

Материалы для зуботехники — приобретение

Материалы для зуботехники — это специализированные продукты, которые напрямую влияют на здоровье пациентов, поэтому они обязательно должны иметь сертификаты качества и соответствовать стандартам безопасности. Приобретение таких материалов требует особого подхода, чтобы обеспечить высокое качество продукции и избежать использования поддельных или низкокачественных товаров.

Вот основные варианты, где можно приобретать зуботехнические материалы:

Официальные дистрибьюторы и производители

  • Преимущества: гарантированное качество, сертифицированные материалы, поддержка и гарантия от производителя. Дистрибьюторы предлагают широкий ассортимент, который включает как традиционные, так и новейшие материалы.
  • Совет: убедитесь, что дистрибьютор является официальным партнером производителя. Это можно проверить на сайте производителя, где обычно есть список авторизованных продавцов.

Стоматологические и зуботехнические выставки

  • Преимущества: выставки позволяют напрямую пообщаться с производителями, увидеть новинки и технологии в области зуботехники. Это хорошая возможность для заключения контрактов и покупки сертифицированных материалов по скидке.

Оптовые стоматологические компании

Эти компании предоставляют комплексные решения для стоматологических клиник и зуботехнических лабораторий.

  • Преимущества: возможность оптовых закупок с хорошими скидками. Некоторые компании предоставляют не только материалы, но и оборудование, что удобно для комплексного оснащения лабораторий.

Стоматологические ассоциации и союзы

  • Преимущества: членам профессиональных ассоциаций часто предоставляются специальные предложения и скидки на материалы. Также ассоциации могут рекомендовать надежных поставщиков.

Региональные или национальные дилеры

В разных странах и регионах есть свои авторизованные дилеры, которые занимаются поставкой сертифицированных материалов. Они могут работать как с крупными брендами, так и с локальными производителями.

  • Преимущества: более быстрые поставки, отсутствие таможенных сборов и более гибкие условия доставки.
  • Совет: убедитесь, что дилер предоставляет сертификаты на продукцию и соответствует всем требованиям местного законодательства.

Ну и, конечно, приобретение материалов для зуботехники через интернет-магазины — это удобный способ. Онлайн-платформы предоставляют возможность ознакомиться с более широким ассортиментом продукции, сравнить цены, прочитать отзывы и заказать доставку прямо в лабораторию или клинику.

Преимущества покупки через интернет-магазины:

  • широкий ассортимент: в интернете представлен большой выбор материалов от различных производителей — как международных брендов, так и локальных компаний. Это позволяет выбирать именно те товары, которые лучше всего подходят под конкретные задачи.
  • удобство и экономия времени: не нужно посещать оффлайн-магазины или выставки, вся информация и товары доступны онлайн. Заказы можно сделать в любое время, и доставка часто осуществляется быстро.
  • сравнение цен: интернет-магазины позволяют легко сравнить цены на одну и ту же продукцию у разных поставщиков и выбрать наиболее выгодное предложение.
  • скидки и акции: многие интернет-магазины предлагают скидки, акции и бонусные программы для постоянных клиентов.
  • отзывы и рейтинги: в интернете можно найти отзывы других зубных техников или стоматологов, что помогает принимать более обоснованные решения при выборе продукции.

Как правильно выбирать интернет-магазины:

  • проверяйте наличие сертификатов: интернет-магазин должен предоставить информацию о сертификации продукции и гарантии качества. Это можно проверить в описании товаров или запросить у службы поддержки.
  • читайте отзывы: обратите внимание на отзывы покупателей о магазине и конкретных товарах. Это поможет избежать проблем с некачественной продукцией или недобросовестными продавцами.
  • проверяйте репутацию продавца: надежные магазины обычно имеют долгую историю работы и положительные отзывы от стоматологических специалистов. Обратите внимание на сроки работы компании на рынке.
  • обратная связь и поддержка: надежный интернет-магазин предлагает качественную поддержку клиентов, возможность получения консультации по выбору материалов и товаров, а также чёткие условия возврата и обмена продукции.
  • гарантии и политика возврата: убедитесь, что магазин предлагает возможность возврата или обмена товара, если он не соответствует ожиданиям или оказался дефектным.

Важные моменты при покупке через интернет:

  • убедитесь в подлинности материалов. Интернет-магазин должен предоставить сертификаты соответствия на все медицинские материалы, так как они подлежат строгому контролю.
  • учтите доставку и таможенные сборы. При заказе материалов из-за рубежа учитывайте дополнительные расходы на доставку и возможные таможенные сборы.
  • следите за акциями и скидками. Многие интернет-магазины устраивают распродажи и предлагают выгодные предложения на определенные материалы.

Таким образом, покупка материалов через интернет-магазины — это удобный способ получить доступ к широкому ассортименту продукции. Важно только убедиться в подлинности продукции, репутации продавца и наличии всех необходимых сертификатов.

Сертификация, стандарты, качество 

Важный момент: все материалы, используемые в стоматологии и зуботехнике, должны иметь следующие документы:

  • Сертификаты соответствия (для России, например, сертификат ГОСТ Р или ЕАС для ЕАЭС).
  • Сертификаты ISO (международные стандарты качества, например, ISO 13485 для медицинских изделий).
  • Регистрационные удостоверения (в некоторых странах, таких как Россия, материалы для медицинских целей должны быть зарегистрированы в государственных органах, например, в Росздравнадзоре).
  • Сертификаты CE (если материал используется в Европе, это свидетельствует о соответствии европейским стандартам безопасности).

Как убедиться в качестве? Отметим здесь основные моменты:

  • запрашивайте документы: всегда требуйте у продавцов и поставщиков сертификаты на продукцию, чтобы убедиться, что материалы прошли все необходимые проверки.
  • проверяйте репутацию продавца: если вы покупаете в интернет-магазине или у нового поставщика, читайте отзывы и изучайте репутацию компании на рынке.
  • тестируйте образцы: некоторые дистрибьюторы предлагают тестовые образцы материалов, чтобы вы могли оценить их качество перед крупной покупкой.

Таким образом, приобретать материалы для зуботехники нужно у проверенных поставщиков, имеющих соответствующие сертификаты и репутацию на рынке. Это поможет обеспечить безопасность и высокое качество работ в зуботехнической лаборатории.

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