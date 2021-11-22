Материнский капитал-2022: условия, сумма и другие нюансы

Материнский капитал – это специальная программа, разработанная российским правительством с целью материальной поддержки семей с детьми. Срок ее действия заканчивается в 2026 году. Изначально эта мера поддержки, отмечает Move.ru , была направлена на семьи, у которых появился второй ребенок или следующие дети, но с 2020 года она была изменена, в соответствии с чем она стала доступной и тем семьям, где родился первый ребенок (или был усыновлен).

Семьи, у которых с начала 2020 года родился ребенок (не важно, первый он, второй или последующий), то она может рассчитывать на средства из маткапитала. Вместо денег семья получит сертификат, который можно будет использовать для оплаты образования детей, покупки жилья и так далее.

Условия для получения маткапитала

Сертификат будет выдан только российской гражданке – родившей ребенка или усыновившей его. Причем теперь не важно, каким по счету этот ребенок является в семье – первым, вторым или последующим. Получателем может быть и мужчина, если он является единоличным воспитателем ребенка, а матери в выдаче сертификата отказали или она умерла. Кроме этого сам ребенок также может выступать в роли получателя сертификата, если он не достиг совершеннолетия. Кроме этого, обучающийся на дневной форме студент тоже может получить сертификат (до 23 лет).

Если же мать или отец совершили преступление, направленное против ребенка, то они не могут стать получателями средств из материнского капитала.

Размер маткапитала

В прошлом году маткапитал был впервые увеличен за последние годы. В 2021 году его проиндексировали на 3,7%, в связи с чем на данный момент выплата составляет 483 881 рублей.

На 4% размер маткапитала будет увеличен в 2022 и 2023 годах и составит чуть больше 503 тысяч рублей в будущем году. Но при этом стоит знать, что размер выплаты будет зависеть от того, когда именно родился ребенок: до 01.01.2020 года или после этой даты. Например, если ребенок родился или был усыновлен до первого января прошлого года, то выплата составит то значение, которое было указано выше. Если же дата его рождения или усыновления позже 01.01.2020 года, то выплаты будут следующие:

• 639431 рублей в текущем году;

• 665009 рублей в 2022 году;

• 691609 рублей в 2023 году.

Для получателей материнского капитала новшеством также стало то, что для его оформления не нужно будет подавать никакие заявления, та как данные ПФ РФ будет брать сам у органов ЗАГС. Узнать о том, что семья может получить маткапитал, можно на портале Госуслуги, куда и будет отправлено соответствующее уведомление.

Теперь на выдачу сертификата у государственного органа есть только 5 рабочих дней, а не 15, как было ранее. Из числа изменений в порядке начисления маткапитала также стоит выделить то, что теперь эти деньги также можно использовать на взнос по сельской ипотеке.

Маткапитал – это мера поддержки семей, доход которых менее 2 ПМ на человека. При этом размер прожиточного минимума является разным в зависимости от региона. Например, в 2021 году правительство установило ПМ в размере 24800 рублей.

Источник: Move.ru