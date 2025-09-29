Прямо сейчас:
Материнский капитал в 2026 году увеличится - Минтруд
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Материнский капитал в 2026 году увеличится — Минтруд

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:00 29.09.2025

Материнский капитал в 2026 году проиндексируют на 6,8%, его сумма на второго ребенка увеличится до 974 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

Социальные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля на уровень фактической инфляции. По прогнозу, он составит 6,8%. В результате материнский капитал увеличится до 974,1 тыс. рублей на второго, если у семьи нет маткапитала на первенца, до 737,2 тыс. рублей на первого ребенка, единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей, — говорится в сообщении.

По данным профильного министерства, на единое пособие для семей с детьми планируется направить порядка 1,76 трлн рублей. 119 млрд рублей предусмотрено на семейную выплату, которая стартует с 2026 года и позволит возвращать родителям двух и более детей часть подоходного налога при условии, что среднедушевой доход семьи ниже 1,5 прожиточных минимумов.

В свою очередь на выплаты пенсий будет направлено почти 13 трлн рублей. Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий, то есть сразу с 1 января – выше инфляции. Таким образом, индексация страховых пенсий составит 7,6%.

В результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тыс. рублей, и составит 27,1 тыс. рублей. Социальные пенсии в свою очередь будут проиндексированы с 1 апреля на 6,8%, — уточнили в ведомстве.

Также в 2026 году возрастут максимальные суммы страховых пособий. Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит более 207 тыс. рублей в месяц. Максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тыс. рублей, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан – до 83 тыс. рублей в месяц.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 2 115

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

