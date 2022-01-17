Маткапитал-2022: потратить полмиллиона на улучшение жилищных условий

В 2022 году, отмечает РБК-Недвижимость , сумма материнского капитала при рождении первенца составит 524,5 тыс. руб. При рождении второго ребенка выплата составит 693,1 тыс. руб., если семья не получала маткапитал на первого ребенка, и 168,6 тыс. руб., если его оформляла.

Одним из самых популярных способов использования господдержки остается улучшение жилищных условий и оплата ипотеки. Рассказываем, как изменится программа в 2022 году и на что можно потратить денежный сертификат.

Размер маткапитала 2022 году

Одно из важных изменений этого года, связанных с маткапиталом — его индексация. Впервые в 2022 году она пройдет не с 1 января, а на месяц позже — с 1 февраля. Но зато теперь выплату будут индексировать исходя не из прогнозируемой инфляции, а из фактической. Соответствующий закон в конце 2021 года подписал президент России Владимир Путин.

По итогам 2021 года реальная инфляция составила 8,4% — на столько же вырастет сумма маткапитала. Таким образом, в 2022 году размер выплаты на первого ребенка составит 524,5 тыс. руб., на второго — 693,1 тыс. руб., если семья не получала маткапитал на первого ребенка, и 168,6 тыс. руб., если его оформляла.

Для сравнения, в 2021 году он был проиндексирован на 3,7%, его размер составлял 483,8 тыс. руб. на первого ребенка и 639,4 тыс. руб. — на второго. До 1 февраля 2022 года размер маткапитала будет соответствовать размеру, установленному на 2021 год.

Что еще изменится в 2022 году

В 2022 году предлагается расширить права отцов на получение маткапитала. Речь идет о законопроекте, который устанавливает право на маткапитал для отцов, в одиночку воспитывающих двух и более детей с российским гражданством, рожденных после 1 января 2007 года, в случае смерти их матери, не являющейся россиянкой. Кроме того, поддержку в аналогичной ситуации могут получить мужчины, воспитывающие первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года.

Сейчас приоритетное право на маткапитал имеют женщины — гражданки России, родившие первого, второго, третьего или последующих детей, пояснял замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов. Право же мужчины на маткапитал является производным от права матери и реализуется только в том случае, если оно прекращено у матери.

Законопроект предлагает распространить маткапитал на мужчин, которые являются отцами и усыновителями детей в случае, если их мама умерла или объявлена умершей и не является гражданкой РФ, — говорит замминистра.

В конце 2021 года профильный комитет Госдумы одобрил законопроект.

Также в 2021 году Конституционный Суд Российской Федерации признал право на маткапитал за отцами, которые воспитывают детей, рожденных суррогатными матерями. До этого такое право признавалось только за супружескими парами, которые обратились к услугам суррогатной матери. Воспользоваться этим правом отцы смогут и в 2022 году.

Основные нововведения прошлых лет

С 1 января 2020 года программа материнского капитала, действующая с 2007 года, была расширена. Теперь сертификат можно получить на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 1 января 2020 года.

Еще одно важное изменение — с 2020 года действуют беззаявительный порядок оформления маткапитала. «Сейчас сертификат выдается без заявления: необходимая информация поступает в Пенсионный фонд автоматически из органов ЗАГС. Уведомление о выдаче сертификата поступит в личный кабинет на портале госуслуг», — уточнила член Ассоциации юристов (АЮР) России Венера Шумлянская.

В 2021 году сократились сроки оформления сертификата. «Теперь выдача сертификата производится в течение пяти рабочих дней (до этого — 15 дней). Заявки на распоряжение средствами маткапитала будут рассматриваться в течение десяти дней (до этого — 30 дней)», — рассказали в пресс-службе Минтруда.

Еще в 2021 году был принят закон, согласно которому женщина, не желающая использовать маткапитал для формирования накопительной части пенсии, сможет направить его на другие цели спустя полгода после возврата средств в ПФР.

О программе

Материнский капитал — госпрограмма финансовой поддержки семей. Она действует с 2007 года и до конца 2026 года. Ее цель — повысить рождаемость в стране. Изначально денежные выплаты выдавались семьям, где родился второй ребенок, но потом программу расширили.

На материнский капитал имеют право:

женщины, родившие или усыновившие второго или третьего ребенка с 1 января 2007 года;

женщины, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 января 2020 года;

отцы — единственные усыновители второго и третьего ребенка по решению суда после 1 января 2007 года;

отцы, которые усыновили первого ребенка по решению суда после 1 января 2020 года;

в случае если мама ребенка умерла или была лишена родительских прав, то отец может вместо нее получить материнский капитал.

На что можно потратить маткапитал в 2022 году

Цели, на которые можно направить средства маткапитала, указаны в ст. 7 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Выплату можно потратить на образование детей, получение ежемесячных выплат (если у семьи доход ниже прожиточного минимума), соцадаптацию детей-инвалидов либо направить на формирование накопительной части пенсии мамы.

Один из самых популярных способов использования сертификата — улучшение жилищных условий: строительство и покупка дома, квартиры и выплата ипотеки. По данным Минтруда, на эти цели тратили средства больше полвины участников программы.

Рассмотрим подробнее самые популярные направления использования маткапиатала.

1. Покупка жилья и ипотека

Средства маткапитала можно использовать при покупке квартиры, дома за собственные средства или в ипотеку. Обычно сертификат направляют на погашение основного долга жилищного кредита, рефинансирование или первоначальный взнос. В последнем случае лучше добавить собственные сбережения — так выше шансы получить одобрение.

Внесение только материнского капитала (если это предусмотрено программой банка) не может быть причиной отказа, но следует понимать, что чем больше сумма первоначального взноса, тем охотнее банк дает кредит. Это связано с рисками, ведь чем больше человек вкладывает своих денег, тем меньше вероятность, что он откажется платить и захочет потерять квартиру, — поясняет гендиректор агентства недвижимости «Бон Тон» Наталия Кузнецова.

Маткапитал можно использовать и при участии в льготных программах — дальневосточной, сельской, семейной, военной ипотеках. Начиная с прошлого года подать заявление на самое востребованное направление программы — покупку или строительство жилья в ипотеку — стало возможным непосредственно в банке, в котором открывается кредит. Сбором необходимых документов занимаются банки.

2. Строительство и реконструкция дома

Сертификат можно потратить на реконструкцию и строительство загородного дома, в том числе с привлечением кредита. С 2020 года за счет этих средств семья может построить жилье не только на участке для индивидуального жилищного строительства, но и дом на садовом участке. Кроме того, средства маткапитала можно направить на реконструкцию жилого дома на садовом участке либо компенсировать затраты на его строительство (реконструкцию).

Потратить маткапитал на реконструкцию и строительство загородного жилья можно лишь при условии, что помещение имеет статус жилого дома, предназначено для постоянного проживания, а у владельца сертификата (супруга) есть право собственности (пользования, владения, аренды) на землю и разрешение на строительство жилья (уведомление о планируемом строительстве). Построить или реконструировать жилой дом на садовом участке с использованием маткапитала можно своими силами либо с привлечением строительной компании и заключением договора подряда.

В марте 2021 года вступили в силу изменения, по которым для подтверждения того, что дом построен, нужно предоставить выписку из ЕГРН. Ранее требовались сведения из акта освидетельствования проведения основных работ по строительству жилого дома. Сам дом должен быть возведен после 1 января 2007 года. Если он построен до этой даты, семья может потратить маткапитал только на его реконструкцию.

3. Покупка земельного участка и ремонт

Средства маткапитала можно направить на покупку жилого дома, но не земли, поэтому потратить их можно только на участок под индивидуальное жилищное строительство или землю в СНТ (садоводческом некоммерческом товариществе). «Купить участок на материнский капитал нельзя. Также нельзя использовать маткапитал при покупке апартаментов», — отметила Наталия Кузнецова.

Невозможно использовать средства маткапитала и на ремонт квартиры или дома. Хотя такая опция обсуждается. Летом 2021 года Владимир Путин согласился рассмотреть возможность использования материнского капитала на ремонт жилья. «Можно подумать. Только критерии здесь очень размыты — надо понимать, какой ремонт, почему он не делался и не будут ли эти деньги истрачены впустую», — уточнил он.

В конце 2021 года риелторская сеть «Этажи» предложила правительству разрешить использовать маткапитал для покупки земельных участков. Авторы инициативы считают, что ограничения на покупку земельных участков создают сложности для семей при строительстве собственного дома. Пока инициатива не вылилась в соответствующий законопроект.

Нюансы использования маткапитала

Материнский капитал накладывает ряд ограничений, о которых необходимо знать перед использованием сертификата. Подать заявление на использование маткапитала можно по истечении трех лет со дня рождения ребенка. Использовать материнский капитал, не дожидаясь трехлетия ребенка, можно при условии покупки жилья или строительства дома с использованием кредитных средств.

Обязательное условие применения маткапитала при покупке жилья — наделение детей долями в приобретаемой недвижимости. «При продаже жилья, купленного с помощью маткапитала, необходимо будет также наделять детей собственностью в новой квартире. Такие сделки проходят только с разрешения органов опеки и Пенсионного фонда, что усложняет процесс продажи квартиры на вторичном рынке. Например, нельзя решить вопрос с продажей через размещение денежных средств на счетах несовершеннолетних детей», — добавила глава «Бон Тон».

Все это касается и переуступки прав требования на квартиру, если возникает необходимость продать ее еще до оформления собственности, в том числе на детей. В случае расторжения сделки средства возвращаются в Пенсионный фонд.

Источник: РБК-Недвижимость

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