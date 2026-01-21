Маткапитал: на что тратят деньги крымские семьи

Отделение СФР по Республике Крым одобрило заявления о расходовании материнского капитала на действующие направления для 30 тысяч крымских семей по итогу 2025 года, – сказано в сообщении.

Чаще всего крымские семьи выбирали ежемесячную выплату на ребенка до трех лет – этот вариант выбрали более 15 тысяч семей. Более 13 тысяч родителей направили средства на оплату образования детей. Для покупки или строительства жилья, а также погашения ипотечных кредитов средства господдержки использовали свыше 5 тысяч крымских семей.

Сертификат на материнский капитал оформляется на основании сведений из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Специалисты проверяют данные, беззаявительно оформляют сертификат и направляют его в личный кабинет мамы на портале Госуслуг, – цитирует пресс-служба управляющего Отделением Социального фонда России по Республике Крым Ивана Рябоконь.

Подать заявление о распоряжении средствами можно онлайн на портале «Госуслуг». Статус рассмотрения заявки будет отображаться в личном кабинете. Все необходимые документы система запросит автоматически, за исключением отдельных случаев, требующих предоставления оригиналов.

Направить средства можно на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет для семей с доходом ниже двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе, накопительную пенсию, а также на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью.

Воспользоваться средствами материнского капитала можно по достижении малышом трехлетнего возраста, в отношении которого возникло право на сертификат. Однако оплатить обучение и уход за ребенком в дошкольном учреждении, получить ежемесячную выплату, погасить ипотечный кредит и компенсировать стоимость товаров и услуг для детей с инвалидностью возможно сразу после получения сертификата, – также сказано в сообщении.

В Социальном фонде также напомнили, что после использования средств материнского капитала его остаток, если он не превышает 10 000 рублей, можно получить в виде единовременной выплаты.

Размер материнского капитала на первого ребенка с 1 февраля вырастет почти до 729 тысяч рублей, на двоих детей он составит 963 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда.

источник: РИА Новости Крым