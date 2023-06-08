Маткапитал разрешат использовать для реконструкции части дома

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, которая разрешает направлять материнский капитал на реконструкцию домов блокированной застройки. Речь о ситуациях, когда семья владеет частью дома.

Подготовленный законопроект направлен на реализацию правовых позиций Конституционного суда России. Предлагается разрешить использовать средства материнского капитала на реконструкцию дома блокированной застройки, а также иного объекта капитального строительства, в котором расположено жилое помещение, имеющее отдельный вход, — цитирует Российская газета председателя Правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева.

Он напомнил, что по действующим нормам граждане, проживающие в домах блокированной застройки — двухквартирных, трехквартирных и т.д., — не имеют возможности воспользоваться средствами материнского капитала для улучшения жилищных условий.

Глава Правления АЮР также подчеркнул, что жилые дома блокированной застройки не попадают под определение «объект индивидуального жилищного строительства».

Конституционный суд признал, что такое положение не соответствует Основному закону.

«В настоящее время с учетом инфраструктуры застройки сельских населенных пунктов нашей страны существует острая необходимость внесения соответствующих изменений в закон. Предлагаемые нормы позволят использовать средства материнского капитала на строительство, реконструкцию не только объектов индивидуального жилищного строительства, но и жилых домов блокированной застройки. В том числе семьи смогут увеличивать жилую площадь таких домов за счет разрешенной законом реконструкции», — подвел итог Владимир Груздев.

Материнский капитал составляет 587 тысяч рублей на первого ребенка и 775,6 тысячи рублей на второго.

источник: Российская газета

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