добавить объявление
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Маткапитал разрешат использовать для реконструкции части дома

crimeapress_news

реклама в крыму
Маткапитал разрешат использовать для реконструкции части дома

Маткапитал разрешат использовать для реконструкции части дома

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:30 08.06.2023

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, которая разрешает направлять материнский капитал на реконструкцию домов блокированной застройки. Речь о ситуациях, когда семья владеет частью дома.

Подготовленный законопроект направлен на реализацию правовых позиций Конституционного суда России. Предлагается разрешить использовать средства материнского капитала на реконструкцию дома блокированной застройки, а также иного объекта капитального строительства, в котором расположено жилое помещение, имеющее отдельный вход, — цитирует  Российская газета председателя Правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева.

Он напомнил, что по действующим нормам граждане, проживающие в домах блокированной застройки — двухквартирных, трехквартирных и т.д., — не имеют возможности воспользоваться средствами материнского капитала для улучшения жилищных условий.

Глава Правления АЮР также подчеркнул, что жилые дома блокированной застройки не попадают под определение «объект индивидуального жилищного строительства».

Узнайте больше:  Кто ты есть: риелторскую деятельность в РФ хотят лицензировать

Конституционный суд признал, что такое положение не соответствует Основному закону.

«В настоящее время с учетом инфраструктуры застройки сельских населенных пунктов нашей страны существует острая необходимость внесения соответствующих изменений в закон. Предлагаемые нормы позволят использовать средства материнского капитала на строительство, реконструкцию не только объектов индивидуального жилищного строительства, но и жилых домов блокированной застройки. В том числе семьи смогут увеличивать жилую площадь таких домов за счет разрешенной законом реконструкции», — подвел итог Владимир Груздев.

Материнский капитал составляет 587 тысяч рублей на первого ребенка и 775,6 тысячи рублей на второго.

источник:  Российская газета

Штрафы за неиспользование участков по назначению могут отменить

С тегами:


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: [email protected]. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. КрымPRESS, 2015 - 2023гг.

справочник предприятий крыма