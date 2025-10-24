Прямо сейчас:
Маткапитал возможно переориентируют на многодетные семьи
фото: Evgeny Atamanenko / Shutterstock.com

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:58 24.10.2025

Правила выдачи материнского капитала предлагают изменить. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что программу нужно переориентировать на многодетные семьи.

Сейчас сумма субсидии на второго и последующих детей значительно меньше, чем выплата на первенца. Поддержку нужно направить на семьи, где рождается третий и последующие дети, заявила Матвиенко на заседании Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики. По её мнению, такой же подход нужно использовать при выплатах регионального маткапитала. Матвиенко считает, что все дополнительные меры поддержки, как федеральные, так и региональные, должны быть направлены на поддержку семей, в которых рождаются третий, четвёртый и последующие дети.

Программа маткапитала действует с 2007 года. Ранее её было решено продлить до 2030 года. Семьи могут получить денежную выплату при рождении первого ребёнка. При появлении в семье второго ребёнка сумма увеличивается.

В 2026 году материнский капитал проиндексируют на 6,8%. Выплату на первого ребёнка увеличат со 690 тыс. рублей до 737,2 тыс. рублей. Выплата на второго ребёнка, если семья не получала субсидию на первенца, составит 974,1 тыс. рублей.

источник: ЦИАН

