Маткапитал за первого ребенка: как потратить средства на покупку жилья

Напомним, теперь маткапитал будут выдавать уже на первого ребенка, размер выплаты с учетом индексации вырастет до 466 тысяч рублей, а программу продлят до конца 2026 года. Соответствующие поручения правительству дал Президент России Владимир Путин — подробности на сайте Кремля .

Кроме того, увеличатся и размеры выплат при рождении второго ребенка. Эксперты РБК-Недвижимость рассказывают о новых изменениях в госпрограмме поддержки и о том, как получить материнский капитал в 2020 году.

Новеллы госпрограммы

Главное изменение в госпрограмме материнского капитала — с 1 января 2020 года специальный сертификат о гарантированной выплате средств станет доступен семьям уже после рождения или усыновления первого ребенка. Действие программы продлили до конца 2026 года. Размер выплаты проиндексирован и составит 466,6 тыс. руб. При рождении второго ребенка дополнительно предусмотрена выплата в размере 150 тыс. руб., если родители уже получили средства за первенца. Всего за двоих детей можно получить 616,6 тыс. руб.

Третий ребенок

При рождении третьего ребенка государство предоставит 450 тыс. руб. на погашение ипотечного кредита. Таким образом, семьи с тремя детьми смогут вложить в решение своей жилищной проблемы свыше 1 млн руб. госпомощи, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

На что потратить

Сертификат на материнский капитал обналичить не получится — это незаконно. Он имеет ограничение в использовании. Его можно потратить на образование детей, товары и услуги для детей-инвалидов, будущую (накопительную) пенсию матери, а также ежемесячные выплаты для семей с доходами ниже прожиточного уровня. Один из самых популярных способов использования господдержки — улучшение жилищных условий и оплата ипотеки. Средства маткапитала можно также направить на оплату первоначального взноса по ипотеке и строительство дома. На первоначальный взнос по ипотеке сертификат можно использовать сразу после рождения ребенка. Однако если жилье приобретается на собственные деньги, то добавить к ним средства маткапитала можно после достижения ребенком возраста трех лет.

Средства на дачу

Средства маткапитала можно будет потратить на строительство жилого дома на садовом участке. Соответствующие поправки Госдума приняла в первом чтении 21 января. Ранее средства маткапитала можно было использовать на строительство или реконструкцию дома только на земле, предназначенной для индивидуального жилищного строительства.

Когда будут выдавать

Пока поправки еще не вступили в силу, но их действия распространятся на всех первенцев, рожденных с 1 января 2020 года. Согласно поручению Путина, поправки должны быть внесены в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», до 15 апреля властям необходимо будет внести в законы России изменения, которые касаются маткапитала. Соответственно, получить сертификаты по новым правилам можно будет после их вступления в силу.

Как получить

Выдачей сертификатов занимается Пенсионный фонд России (ПФР). Заявление можно подать в любой территориальный орган фонда, через «Личный кабинет гражданина», но в фонд все равно придется идти с документами самому или доверенному лицу. Подробнее со списком необходимых документов можно ознакомиться на сайте ПФР. Минтруд предложил сократить сроки рассмотрения заявления о распоряжении средствами маткапитала с одного месяца до 12 дней, а срок перечисления выплаты — с десяти дней до трех. Кроме того, предлагается сократить сроки проверки представленных гражданами документов с нынешних 14 дней до пяти дней с даты поступления заявления.

Источник: РБК-Недвижимость

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