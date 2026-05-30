MAVEN обнаружил эффект сжатия плазмы в атмосфере Марса

Космический аппарат NASA MAVEN впервые зарегистрировал в атмосфере Марса эффект Цвана — Вольфа — явление, при котором заряженные частицы плазмы «выдавливаются» вдоль магнитных силовых линий. Ранее такой механизм изучали главным образом в земной магнитосфере, но теперь он впервые комплексно зафиксирован в атмосфере планеты, не обладающей глобальным магнитным полем.

Как пишет PRONEDRA, открытие сделано международной группой учёных под руководством Кристофера Фаулера из West Virginia University. Результаты опубликованы в Nature Communications. Наблюдения относятся к декабрю 2023 года, когда мощный выброс солнечной плазмы достиг Марса и резко усилил взаимодействие солнечного ветра с его ионосферой.

Как Марс «сжимает» плазму

В отличие от Земли, Марс не имеет сильного внутреннего магнитного поля. Его защита формируется иначе: солнечный ветер взаимодействует с верхними слоями атмосферы и создаёт временные магнитные структуры. Во время солнечной бури приборы MAVEN зафиксировали на высотах ниже 200 километров резкие колебания магнитного поля и изменение плотности заряженных частиц.

По данным исследователей, магнитные структуры с крутыми фронтами выталкивали ионосферную плазму вдоль временных магнитных линий. В одних областях плотность плазмы снижалась примерно на треть или почти наполовину, а в других — возрастала. Это означает, что солнечная буря не просто ударила по атмосфере Марса, а временно изменила её внутреннюю динамику.

Почему открытие важно

MAVEN был запущен в 2013 году и с 2014-го изучает верхнюю атмосферу Марса, чтобы понять, как планета теряла газовую оболочку под действием солнечного ветра. Именно утрата атмосферы считается одной из причин, по которым древний, более тёплый и влажный Марс превратился в холодный и сухой мир.

Новые данные показывают: даже без глобального магнитного поля Марс способен формировать сложные плазменные процессы. Это важно для понимания атмосферной эволюции планеты, влияния солнечных бурь и рисков для будущих орбитальных, посадочных и пилотируемых миссий.

Ключевые инсайты исследования:

MAVEN впервые зафиксировал эффект Цвана — Вольфа в атмосфере Марса;

явление проявилось после мощного события космической погоды в декабре 2023 года;

плазма в ионосфере Марса перераспределялась вдоль временных магнитных линий;

эффект, вероятно, происходит регулярно, но обычно слишком слаб для регистрации;

открытие помогает уточнить модели потери атмосферы Марса и может быть применимо к Венере и Титану.

Что дальше

Научная ценность открытия особенно велика на фоне неопределённого статуса MAVEN: NASA сообщало о потере связи с аппаратом 6 декабря 2025 года и создании комиссии по расследованию аномалии. Даже если контакт не удастся восстановить, архив данных миссии продолжает приносить важные результаты.

Открытие показывает, что Марс остаётся динамичной системой, где солнечный ветер, ионосфера и временные магнитные структуры взаимодействуют сложнее, чем считалось ранее.

