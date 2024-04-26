Май: расписание выездов узких специалистов в посёлки Ялтинского региона

ФОРОС
- гастроэнтеролог Гаряева — 31.05.2024
ГАСПРА
- эндокринолог Авдиенко — 21.05.2024
- уролог Кошель — 24.05.2024
СИМЕИЗ
- уролог Кошель — 17.05.2024
КОРЕИЗ
- эндокринолог Авдиенко — 29.05.2024
ГУРЗУФ
- гастроэнтеролог Гаряева — 03.05.2024
- уролог Копылов — 31.05.2024
НИКИТА
- эндокринолог Штельцер — 03.05.2024
- Расписание выездов специалистов в ФАПы
ДАНИЛОВКА
- 07.05.2024 — окулист Кожухова
ОТРАДНОЕ
- 14.05.2024 — окулист Чепниян
- 24.05.2024 — кардиолог Гордеева
БЕРЕГОВОЕ
- 07.05.2024 — гинеколог Забелина
- 21.05.2024 — окулист Семиникина
ГОЛУБОЙ ЗАЛИВ
- 14.05.2024 — гинеколог Габисония
- 28.05.2024 — окулист Миносян
- 08.05.2024 — эндокринолог Авдиенко
КАЦИВЕЛИ
- 07.05.2024 — кардиолог Басова
- 21.05.2024 — гинеколог Старовойтов
ОЛИВА
- 28.05.2024 — гинеколог Майко
ОПОЛЗНЕВОЕ
- 21.05.2024 — кардиолог Гордеева
ПАРКОВОЕ
- 14.05.2024 — кардиолог Шамрай
- 22.05.2024 — эндокринолог Авдиенко
Для записи на диагностику и получения дополнительной информации необходимо обратиться в контакт-центр по номерам: 8 (3654) 55-59-73, 8 (3654) 55-50-81
В случае изменения графика на официальных страницах ЯММЦ ФМБА России в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/hospitalyalta и в Telegram-канале https://t.me/hospitalyalta, а также на сайте ЯММЦ ФМБА России https://yalta-fmba.ru/ будет заблаговременно опубликована соответствующая информация.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: здравоохранение Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: здравоохранение Крыма