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Май: расписание выездов узких специалистов в посёлки Ялтинского региона

Май: расписание выездов узких специалистов в посёлки Ялтинского региона

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 12:59 26.04.2024

ФОРОС

  • гастроэнтеролог Гаряева — 31.05.2024

ГАСПРА

  • эндокринолог Авдиенко — 21.05.2024
  • уролог Кошель — 24.05.2024

СИМЕИЗ

  • уролог Кошель — 17.05.2024

КОРЕИЗ

  • эндокринолог Авдиенко — 29.05.2024

ГУРЗУФ

  • гастроэнтеролог Гаряева — 03.05.2024
  • уролог Копылов — 31.05.2024

НИКИТА

  • эндокринолог Штельцер — 03.05.2024
  • Расписание выездов специалистов в ФАПы

ДАНИЛОВКА

  • 07.05.2024 — окулист Кожухова

ОТРАДНОЕ

  • 14.05.2024 — окулист Чепниян
  • 24.05.2024 — кардиолог Гордеева

БЕРЕГОВОЕ

  • 07.05.2024 — гинеколог Забелина
  • 21.05.2024 — окулист Семиникина

ГОЛУБОЙ ЗАЛИВ

  • 14.05.2024 — гинеколог Габисония
  • 28.05.2024 — окулист Миносян
  • 08.05.2024 — эндокринолог Авдиенко

КАЦИВЕЛИ

  • 07.05.2024 — кардиолог Басова
  • 21.05.2024 — гинеколог Старовойтов

ОЛИВА

  • 28.05.2024 — гинеколог Майко

ОПОЛЗНЕВОЕ

  • 21.05.2024 — кардиолог Гордеева

ПАРКОВОЕ

  • 14.05.2024 — кардиолог Шамрай
  • 22.05.2024 — эндокринолог Авдиенко

Для записи на диагностику и получения дополнительной информации необходимо обратиться в контакт-центр по номерам: 8 (3654) 55-59-73, 8 (3654) 55-50-81

В случае изменения графика на официальных страницах ЯММЦ ФМБА России в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/hospitalyalta и в Telegram-канале https://t.me/hospitalyalta, а также на сайте ЯММЦ ФМБА России https://yalta-fmba.ru/ будет заблаговременно опубликована соответствующая информация.

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