Май: расписание выездов узких специалистов в посёлки Ялтинского региона

гастроэнтеролог Гаряева — 31.05.2024

ГАСПРА

эндокринолог Авдиенко — 21.05.2024

уролог Кошель — 24.05.2024

СИМЕИЗ

уролог Кошель — 17.05.2024

КОРЕИЗ

эндокринолог Авдиенко — 29.05.2024

ГУРЗУФ

гастроэнтеролог Гаряева — 03.05.2024

уролог Копылов — 31.05.2024

НИКИТА

эндокринолог Штельцер — 03.05.2024

Расписание выездов специалистов в ФАПы

ДАНИЛОВКА

07.05.2024 — окулист Кожухова

ОТРАДНОЕ

14.05.2024 — окулист Чепниян

24.05.2024 — кардиолог Гордеева

БЕРЕГОВОЕ

07.05.2024 — гинеколог Забелина

21.05.2024 — окулист Семиникина

ГОЛУБОЙ ЗАЛИВ

14.05.2024 — гинеколог Габисония

28.05.2024 — окулист Миносян

08.05.2024 — эндокринолог Авдиенко

КАЦИВЕЛИ

07.05.2024 — кардиолог Басова

21.05.2024 — гинеколог Старовойтов

ОЛИВА

28.05.2024 — гинеколог Майко

ОПОЛЗНЕВОЕ

21.05.2024 — кардиолог Гордеева

ПАРКОВОЕ

14.05.2024 — кардиолог Шамрай

22.05.2024 — эндокринолог Авдиенко

Для записи на диагностику и получения дополнительной информации необходимо обратиться в контакт-центр по номерам: 8 (3654) 55-59-73, 8 (3654) 55-50-81

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