Май в Крыму начнётся с прохлады, но в лето влетит с теплом

Если подводить итоги, апрель в Крыму был не совсем удачливым — на 1,2 градуса ниже положенной климатической нормы, в Симферополе выпало 118% осадков, то есть с немного переизбытком, это 39 л воды на каждый квадратный метр, — отметил он.

В целом, по прогнозу специалиста, май в Крыму будет на 0,5 градуса прохладнее, чем должно быть по многолетним климатическим наблюдениям. И осадков выпадет на 10-30% больше, чем положено по всем климатическим справочникам. Причем месячная норма дождей, 40 литров, что положено в мае, выпадет уже буквально в первую декаду грядущего месяца.

Что касается умеренного майского тепла, оно придет во второй пентаде мая, то есть в период с седьмого и далее на несколько дней, но ситуация будет достаточно неровная, неустойчивая. Пока Гольфстрим не прогрел северные моря, будут происходить эти прорывы арктического воздуха, — пояснил Евгений Тишковец.

На юге России, добавил он, ситуация более сглаженная, но тем не менее она не будет давать возможность в мае выходить температурному режиму в какие-то летние показатели, как это часто бывало. Температуры мая будут несколько ниже, чем положено по климатической норме.

Норма мая для Симферополя +9,9, днем +21,9 градуса. Летнего тепла в мае в Крыму, на большую часть предстоящего месяца не ожидается, — обозначил специалист.

Хотя далее, пообещал он, все-таки в третьей декаде май будет более стабильным, особенно в конце. Капризы небесной канцелярии останутся позади, и кто-то будто щелкнет природным выключателем, и в конце месяца погода сделает резкий, но уверенный кувырок в сторону лета.

Май в Крыму будет передавать тепло июня, который, кстати говоря, прогнозирую на пару градусов теплее, чем должно быть. А по количеству осадков — около нормы, — подытожил ведущий специалист «Фобоса».

Но на Первомай в работу уже включилось влияние циклона, предупредил он.

Юг нашей страны окажется на орбите его воздействия. Соберутся облака, местами в дневные часы пройдут небольшие дожди. Но суточные колебания температуры воздуха уменьшатся за счет экранирующего эффекта облаков, поэтому ночью +4…+9, а днем +10…+15, — дополнил он.

Второго и третьего мая тоже без дождей не обойдется, сказал Евгений Тишковец.

Ночная температура +5…+10, днем +10…+16. То есть погода точно «немаевочная», — констатировал ведущий специалист центра погоды ФОБОС.

источник: РИА Новости Крым