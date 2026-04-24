Майские, однако… В Крыму вырос спрос на мангалы и походный инвентарь

Жители Крыма в начале весны активнее стали интересоваться товарами для активного отдыха и кемпинга. По данным Авито, в марте 2026 года по сравнению с мартом 2025 года спрос в ряде категорий туристического снаряжения вырос, что отражает устойчивый интерес к загородному отдыху и подготовке к летнему сезону.

Наиболее заметный рост спроса в Крыму зафиксирован в категории походной посуды — спрос вырос на 78%. Также значительно вырос спрос на мангалы, плитки и горелки — на 77%, а на рюкзаки и экипировку — на 76%. Средняя цена в этих категориях на Авито варьируется в зависимости от модели.

Также значительно вырос спрос на спальные мешки — на 36%, на фонари и лампы — на 34%, а на надувные матрасы и коврики — на 27%. В марте интерес к таким предметам поддерживается как началом сезона кемпинга, так и развитием хобби-сообществ.

Кроме того, спрос на альпинистское снаряжение вырос на 19%. Эти категории остаются востребованными как у опытных туристов, так и у начинающих любителей отдыха на природе.

Таким образом, в марте 2026 года в Крыму значительно увеличивается интерес к товарам для кемпинга, при этом наибольшую динамику демонстрируют походная посуда, мангалы и горелки, а также рюкзаки и экипировка.

