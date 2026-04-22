Майские праздники: Минтранс напоминает правила проезда по Крымскому мосту

При пересечении Крымского моста обязательному досмотру подлежат все машины, люди и их вещи. Гибридным и электрическим автомобилям проезд по-прежнему запрещен, сообщает Минтранс РФ в преддверии майских праздников.

На специально оборудованных площадках сотрудники УВО Минтранса России проводят 100-процентный досмотр всего проезжающего транспорта, а также граждан и багажа, — отмечается в сообщении министерства.

Проезд разрешен легковым автомобилям категории В, мотоциклам, пассажирским минивэнам и микроавтобусам. Запрещен проезд всем типам грузовых авто массой от 1,5 тонны, цельнометаллическим фургонам с коммерческими кузовами, а также пассажирским фургонам, переоборудованным под коммерческие перевозки. Гибридам и электромобилям также проезд запрещен — для них предусмотрен альтернативный маршрут по трассе Р-280 «Новороссия».

Машины с багажом, габариты которого не превышают 60×70 см, направляются на ручной досмотр. Автомобили с негабаритным грузом отправляются на стационарный инспекционно-досмотровый комплекс.

Проезд с бытовой техникой разрешен. При провозе электросамокатов и устройств с аккумуляторами разрешено перевозить до двух штук при условии, что размер каждого элемента питания не превышает 515×225×225 мм.

В министерстве рекомендуют упаковывать багаж компактно, избегать большого количества мелких вещей и быть готовыми открыть все сумки и коробки для досмотра.

источник: ТАСС

