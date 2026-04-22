Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Майские праздники: Минтранс напоминает правила проезда по Крымскому мосту
Новости Республики
Майские праздники: Минтранс напоминает правила проезда по Крымскому мосту
фото: © Сергей Мальгавко/ ТАСС

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:59 22.04.2026

При пересечении Крымского моста обязательному досмотру подлежат все машины, люди и их вещи. Гибридным и электрическим автомобилям проезд по-прежнему запрещен, сообщает Минтранс РФ в преддверии майских праздников.

На специально оборудованных площадках сотрудники УВО Минтранса России проводят 100-процентный досмотр всего проезжающего транспорта, а также граждан и багажа, — отмечается в сообщении министерства.

Проезд разрешен легковым автомобилям категории В, мотоциклам, пассажирским минивэнам и микроавтобусам. Запрещен проезд всем типам грузовых авто массой от 1,5 тонны, цельнометаллическим фургонам с коммерческими кузовами, а также пассажирским фургонам, переоборудованным под коммерческие перевозки. Гибридам и электромобилям также проезд запрещен — для них предусмотрен альтернативный маршрут по трассе Р-280 «Новороссия».

Машины с багажом, габариты которого не превышают 60×70 см, направляются на ручной досмотр. Автомобили с негабаритным грузом отправляются на стационарный инспекционно-досмотровый комплекс.

Проезд с бытовой техникой разрешен. При провозе электросамокатов и устройств с аккумуляторами разрешено перевозить до двух штук при условии, что размер каждого элемента питания не превышает 515×225×225 мм.

В министерстве рекомендуют упаковывать багаж компактно, избегать большого количества мелких вещей и быть готовыми открыть все сумки и коробки для досмотра.

источник: ТАСС

Просмотры: 17

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.