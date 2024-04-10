Майские праздники в Крыму пройдут без массовых мероприятий

В эти дни в разных городах и районах республики проходят возложения цветов к памятникам Великой Отечественной войны, исторические и патриотические конференции, открываются новые выставки в музеях и издаются новые книги. Но в то же время по соображениям безопасности мы избегаем массовых мероприятий — в связи со специальной военной операцией на полуострове действует так называемый желтый уровень опасности. И это правильно. Время для массовых мероприятий придет после новой победы, — сказал он.
Константинов отметил, что майские праздники — одни из самых любимых для крымчан.
Длинные выходные ожидают россиян в мае. Отдохнуть граждане смогут с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.
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С тегами: праздники в Крыму