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Майские праздники в у пройдут без массовых мероприятий
фото: pikist.com

Майские праздники в Крыму пройдут без массовых мероприятий

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:18 10.04.2024

Майские праздники в Республике Крым пройдут без массовых мероприятий, так как на полуострове действует желтый уровень опасности в связи с проведением специальной военной операции, сообщил глава Государственного совета региона Владимир Константинов в интервью «Парламентской газете«.

В эти дни в разных городах и районах республики проходят возложения цветов к памятникам Великой Отечественной войны, исторические и патриотические конференции, открываются новые выставки в музеях и издаются новые книги. Но в то же время по соображениям безопасности мы избегаем массовых мероприятий — в связи со специальной военной операцией на полуострове действует так называемый желтый уровень опасности. И это правильно. Время для массовых мероприятий придет после новой победы, — сказал он.

Константинов отметил, что майские праздники — одни из самых любимых для крымчан.

Длинные выходные ожидают россиян в мае. Отдохнуть граждане смогут с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

источник: ТАСС
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