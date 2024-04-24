Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Майские праздники: в Ялте парковки будут работать бесплатно
актуально в республике
Майские праздники: в Ялте парковки будут работать бесплатно
фото: пресс-служба администрации Ялты

Майские праздники: в Ялте парковки будут работать бесплатно

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:49 24.04.2024

В Ялте 1, 5 и 9 мая (с 00:00 до 23:59) муниципальные парковки будут работать бесплатно.  Соответствующее постановление подписала глава администрации Ялты Янина Павленко.

С картой парковочного пространства, способами оплаты, льготами и тарифами можно ознакомиться на сайте https://yaltaparking.ru/

Узнайте больше:  22 апреля - Вадим Ключник. Мёртвый или живой?

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: праздники в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
праздники в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.