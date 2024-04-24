Майские праздники: в Ялте парковки будут работать бесплатно

В Ялте 1, 5 и 9 мая (с 00:00 до 23:59) муниципальные парковки будут работать бесплатно. Соответствующее постановление подписала глава администрации Ялты Янина Павленко.
С картой парковочного пространства, способами оплаты, льготами и тарифами можно ознакомиться на сайте https://yaltaparking.ru/
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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