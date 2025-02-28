Мазут со дна Чёрного моря стали собирать новым способом

На спасательные катера установлены переносные высокопроизводительные пожарные мотопомпы с эжекторами, которые эффективно втягивают вязкий мазут с песком. Далее мазут поступает со дна моря в специальный контейнер, расположенный на борту технического судна. На глубине процессом сбора руководит водолаз, — описали в пресс-службе новую методику.

На сегодняшний день со дна порта Анапы собрано 77,4 тысяч килограммов мазута, уточняется в сообщении. Также продолжаются работы по демонтажу кормовой части танкера «Волгонефть-239» — сейчас он разобран на 70%, более 520 тонн металла сдано на переработку. Работы движутся с опережением графика и должны завершить до 31 марта.

Регулярные мониторинги качества окружающей среды не показывают отклонений от нормативов в пробах питьевой воды и атмосферного воздуха. По результатам 1,6 тысячи исследований рыбы и рыбной продукции несоответствия гигиеническим нормативам также не выявлены.

Рассматриваются варианты оказания дополнительных мер господдержки участникам туристического рынка в Анапе и Темрюкском районе. Прогнозы по рискам в Сочи, Сочинском районе, Джубге, Туапсе, Геленджике, Крыму и Севастополе благоприятны. По Анапе и Темрюкскому району оценку по допуску пляжей к сезону будем проводить дополнительно, – цитирует пресс-служба вице-премьера Виталия Савельева, под председательством которого проходило заседание.

Решения об открытии пляжей и зон отдыха на Черноморском побережье, пострадавшем от разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, будут приниматься только после подтверждения соответствия требованиям Роспотребнадзора, заявлял ранее Савельев.

15 декабря в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.

источник: РИА Новости Крым