Мазутные загрязнения и спасение пострадавших птиц: памятка для волонтёров Евпатории

Экоспасатели могут:

Присоединиться к централизованному сбору мазута. При этом количество участников, время и территорию определяют городские власти. Объявления о его проведении публикуются по ссылке https://t.me/DOBROcenterEVPA/769, в теме «Ликвидация мазута».

Самостоятельно выйти на уборку. Такой формат участия не рекомендуется, поскольку мазут является крайне токсичным веществом. Тем более не следует привлекать к его сбору детей.

Если вы все же решили выйти на очистку берега самостоятельно, на пляже санатория «Орен-Крым» ежедневно с 11:00 до 17:00 организован пункт выдачи средств индивидуальной защиты и мешков для сбора мазута. С рекомендациями по мерам безопасности при работе по сбору мазута можно ознакомиться в теме «Навигация по чату» по ссылке https://t.me/c/2251815191/193.

Координаты о собранных вами мешков с мазутом необходимо отправить по ссылке https://t.me/c/2251815191/5, в тему «Фиксация загрязнений». При этом желательно оставлять их рядом с контейнерными площадками и прикреплять на них листы формата А4 с надписью «мазут».

Если в ходе уборки вы обнаружили живую или мертвую птицу на берегу и не можете самостоятельно привезти в МУП «Экоград» (Черноморское шоссе, 25), напишите в тему «Автоволонтеры» по ссылке https://t.me/DOBROcenterEVPA/312 адрес ее нахождения и ваш номер телефона.

Проводить мониторинг экологической ситуации. Информацию об обнаружении крупного выброса мазута можно присылать в тему «Фиксация загрязнений» по ссылке https://t.me/c/2251815191/5 При этом необходимо указать точный адрес, можно прикрепить фото прибрежной полосы.

На базе МУП «Экоград» (Черноморское шоссе, 25) создан пункт по отмывке птиц. Он работает ежедневно с 9.00 до 18.00

Волонтеры по уходу за животными работают в три смены, записаться на смену можно по ссылке https://t.me/c/2251815191/149. Перед этим следует посмотреть инструкции по работе с птицами, они находятся в разделе «Навигация по чату, Инструкции» по ссылке https://t.me/DOBROcenterEVPA/193.

Если у вас есть автомобиль и вы располагаете свободным временем, следите за темой «Автоволонтеры» по ссылке https://t.me/DOBROcenterEVPA/312. Здесь публикуют просьбы привезти найденных птиц на пункт отмыва, доставить материалы из волонтерского штаба и другое.

источник: пресс-служба администрации Евпатории