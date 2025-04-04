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МБУ «Горзеленхоз» Симферополя готовится к высадке цветов
иллюстрация: pxhere.com

МБУ «Горзеленхоз» Симферополя готовится к высадке цветов

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 14:27 04.04.2025

Сотрудники учреждения подготовили к летней высадке порядка 120 тысяч цветов. Об этом сообщила заместитель директора МБУ «Горзеленхоз» Мария Бороненкова.

Семена колеусов и сальвии высеяли в теплицах ещё в конце прошлого – начале этого года. Они традиционно украсят памятные места и мемориальные объекты города. Всего для передачи в парки и скверы Симферополя готовы порядка 120 тысяч цветов. Помимо петунии и тагетиса специалисты «Горзеленхоза» выращивают новые сорта цветов для того, чтобы сделать город еще более ярким и привлекательным для горожан и гостей города. В этом году ассортимент цветов дополнился лобелией, — сообщили в пресс-службе администрации Симферополя. 

Через 2 недели, в преддверии 80-летия Великой Победы сотрудники МБУ «Горзеленхоз» планируют высадить цветы на клумбы в парках и скверах, а также в уличные кашпо.

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источник: пресс-служба администрации Симферополя 

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