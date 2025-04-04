МБУ «Горзеленхоз» Симферополя готовится к высадке цветов

Сотрудники учреждения подготовили к летней высадке порядка 120 тысяч цветов. Об этом сообщила заместитель директора МБУ «Горзеленхоз» Мария Бороненкова.

Семена колеусов и сальвии высеяли в теплицах ещё в конце прошлого – начале этого года. Они традиционно украсят памятные места и мемориальные объекты города. Всего для передачи в парки и скверы Симферополя готовы порядка 120 тысяч цветов. Помимо петунии и тагетиса специалисты «Горзеленхоза» выращивают новые сорта цветов для того, чтобы сделать город еще более ярким и привлекательным для горожан и гостей города. В этом году ассортимент цветов дополнился лобелией, — сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.