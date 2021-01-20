МЧС: Крещенские омовения в Крыму прошли без чрезвычайных ситуаций

Обряд Крещенских омовений в Крыму прошел без чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает МЧС РК. Крымские спасатели заранее предприняли необходимые меры, отработали вопросы по профилактике чрезвычайных ситуаций, осмотрели все участки водоемов, где организовываются крещенские купания, а также проверили соблюдение необходимых требований и мер по обеспечению безопасности. Кроме спасателей МЧС Республики Крым, ГУ МЧС России по РК и КРО ООО «РОССОЮЗСПАС» в обеспечении безопасности также были задействованы представители муниципальных образований, сотрудники полиции и «Скорой помощи».

Спасатели осуществляли дежурство в местах, где проходили богослужения и омовения. По просьбе глав муниципальных образований спасательные посты были выставлены там, где необходимо, в местах с массовым пребыванием людей, — уточнили в МЧС РК.

Так, например, на центральной набережной Судака дежурил Судакский аварийно-спасательный отряд ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», сотрудники ГИМС и ГУ МЧС России по РК. В свою очередь, спасатели Черноморского АСО обеспечивали безопасность на центральном пляже пгт. Черноморское.

Сотрудники Феодосийского отряда «КРЫМ-СПАС» выехали для дежурства в местах проведения купаний в Феодосии. Сотрудники Евпаторийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» принимали участие в обеспечении безопасности людей на воде при проведении обряда омовения в городе Саки.

Кроме того, огнеборцы ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» также были задействованы в обеспечении безопасности. Так, например, дежурный караул ПЧ пгт. Куйбышево пристально наблюдал за безопасностью окунающихся местных жителей.

Всего для обеспечения безопасности населения во время массовых крещенских омовений от РСЧС было задействовано около 450 человек, 250 единиц техники и плавсредств.

Фото: МЧС РК.