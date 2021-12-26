МЧС Крыма: новогодние ёлки в гирляндах, конечно, красивы, но...

В период новогодних праздников главным новогодним украшением в доме считается елка. И она же становится главным источником опасности.

Однако нужно помнить, что традиционное зимнее дерево не только радует глаз, но и является источником повышенной пожарной опасности, — цитирует пресс-служба Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев. — Во избежание беды в эти праздничные дни мы напоминаем о строгой необходимости соблюдения правил пожарной безопасности по установке елки.

Создавая новогоднюю атмосферу в доме, стоит придерживаться простых правил:

ёлка устанавливается на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка. Ставить ее нужно на расстоянии одного метра от электрообогревательных и отопительных приборов; не следует размещать ель возле выходов и в проходах; иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил устройства электроустановок. Лампочки в гирляндах не должны быть мощнее 25 Вт. Не покупайте гирлянды кустарного производства. Качественная продукция всегда сертифицирована; нельзя включать гирлянды в сетевой фильтр враз с несколькими работающими электроприборами (обогреватель, пылесос, электроплита, микроволновка); при оформлении ёлки нельзя использовать целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения, свечи, бенгальские огни, обкладывать подставку и украшать ветки ватой, не пропитанной огнезащитным составом; уходя из дома, выключайте гирлянды. Взрослым необходимо внимательно следить за детьми и прятать подальше спички, зажигалки, пиротехнические изделия; помните, что применение открытого огня, бенгальских огней, свечей, хлопушек в закрытом помещении может привести к серьезным проблемам. Постарайтесь обойтись без «огненных шоу» у новогодней ёлки.

В случае соблюдения предложенных советов и правил новогодний праздник не принесет горя и разочарований и будет действительно радостным, долгожданным и, главное, безопасным.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».

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