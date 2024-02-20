 МЧС Крыма – о ликвидации пожара в городском округе Алушта

Вчера в 14:10 в чрезвычайное ведомство поступила информация о том, что в селе Кипарисном (городской округ Алушта) горят частные жилые дома. К месту происшествия немедленно были направлены огнеборцы пожарной части с. Малый Маяк ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» и ГУ МЧС России по РК.

По прибытии выяснилось, что горят 4 жилых двухэтажных деревянных дома общей площадью около 350 кв. метров. Пожарные оперативно провели боевое развертывание и подали стволы на защиту соседних строений. Одновременно с этим звеньями ГДЗС была проведена разведка горящих помещений. В результате пожар был полностью ликвидирован в течение 4 часов, — сообщили в МЧС РК.

Тушение пламени осложнялось ветром и плотной застройкой. Большую часть времени заняли работы по разбору и проливке тлеющих конструкций. Пострадавших нет. Причины выясняют эксперты.

Фото: МЧС РК.