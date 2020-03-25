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В Крыму коронавируса нет, а вот «обычные» грипп и ОРВИ лютуют

МЧС Крыма о мерах профилактики коронавирусной инфекции

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 22:51 25.03.2020

В МЧС России в Крыму подчёркивают: гражданам необходимо последовательно соблюдать меры предосторожности, разработанные Министерством здравоохранения и Роспотребнадзором РФ. Кроме того, в  чрезвычайном ведомстве напоминают, что в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю открыт телефон «горячей линии» по консультированию граждан о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Всем, кто посещал страны и регионы, где уже зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, контактировал с такими гражданами, необходимо обращаться на «горячую линию» Минздрава по номерам телефонов 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12, и Межрегионального  управления  Роспотребнадзора  по Республике  Крым  и городу Севастополю  по  номеру  телефона: +7 (978) 919-11-23, — цитирует пресс-служба  Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова.

Отметим, что на сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации создан постоянно обновляющийся раздел «Информация о новой коронавирусной инфекции». Аналогичный специальный раздел «Профилактика коронавируса 2019-nCoV» создан на сайте Минздрава Крыма. Также ознакомиться с полезной информацией о коронавирусной инфекцией можно на сайте стопкоронавирус.рф.

МЧС Республики Крым напоминает общие правила по профилактике новой коронавирусной инфекции:

  • Воздержитесь от посещения общественных мест;
  • Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа.
  • Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).
  • Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми.
  • Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.
  • Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка)

 КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ:

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная, из-за различной пропитки. Но нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску — непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:

  • маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
  • старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;
  • влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
  • не используйте вторично одноразовую маску;
  • использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.  При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.

Внимание! Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе.

Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит.  Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры.

ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ :

  • Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача.
  • Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку.
  • Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.
  • Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой.
  • Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.

МЧС Крыма о мерах профилактики коронавирусной инфекции

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