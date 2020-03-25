МЧС Крыма о мерах профилактики коронавирусной инфекции

В МЧС России в Крыму подчёркивают: гражданам необходимо последовательно соблюдать меры предосторожности, разработанные Министерством здравоохранения и Роспотребнадзором РФ. Кроме того, в чрезвычайном ведомстве напоминают, что в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю открыт телефон «горячей линии» по консультированию граждан о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Всем, кто посещал страны и регионы, где уже зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, контактировал с такими гражданами, необходимо обращаться на «горячую линию» Минздрава по номерам телефонов 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12, и Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по номеру телефона: +7 (978) 919-11-23, — цитирует пресс-служба Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова.

Отметим, что на сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации создан постоянно обновляющийся раздел «Информация о новой коронавирусной инфекции». Аналогичный специальный раздел «Профилактика коронавируса 2019-nCoV» создан на сайте Минздрава Крыма. Также ознакомиться с полезной информацией о коронавирусной инфекцией можно на сайте стопкоронавирус.рф.

МЧС Республики Крым напоминает общие правила по профилактике новой коронавирусной инфекции :

Воздержитесь от посещения общественных мест;

Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа.

Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).

Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми.

Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.

Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка)

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ:

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная, из-за различной пропитки. Но нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску — непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:

маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;

старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;

влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;

не используйте вторично одноразовую маску;

использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы. При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.

Внимание! Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе.

Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит. Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры.

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