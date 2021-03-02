МЧС Крыма о смертельном ДТП под Саками

Мы уже сообщали об утреннем ДТП под Саками, в котором погиб 32-летний мужчина – водитель легкового автомобиля «Peugeot». Некоторую информацию уточнили в течение дня в МЧС Крыма.

В 9:04 на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что на 47-м км трассы «Симферополь – Евпатория» произошло ДТП. К месту вызова немедленно выдвинулась дежурная смена специалистов Евпаторийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по РК, ГИБДД и скорой медицинской помощи.

Прибыв к указанному месту, спасатели выяснили, что столкнулись три авто: автобус «Эталон» (3 чел.), «Пежо» (1 чел.) и «КАМАЗ-Мусоровоз» (2 чел.). В результате ДТП есть 1 пострадавший, также 1 человек получил травмы несовместимые с жизнью. Требуется деблокация. Крымские спасатели с помощью гидравлического инструмента провели работы по деблокации погибшего… Была оказана помощь одному человеку с ушибами, от госпитализации отказался, — сообщили в МЧС РК.

Для обеспечения безопасного проведения аварийно-спасательных работ на месте ДТП была обозначена рабочая зона с помощью конусов, были отключены АКБ автомобилей, произведены противопожарные меры.