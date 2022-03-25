МЧС Крыма обеспокоено возросшим числом возгораний сухой растительности на полуострове

В МЧС Крыма констатируют, что за последние дни количество возгораний сухой растительности на полуострове резко увеличилось. Только с начала текущей недели крымские огнеборцы ликвидировали 34 таких возгорания. В большинстве своем — это горение сухой травы, кустарника и стерни на открытых территориях.

Например, вчера в 12:40, в ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» поступило сообщение о возгорании сухой травы в районе с. Новопавловка, Бахчисарайского района. По прибытии пожарных стало известно, что за пределами населенного пункта горит сухая трава. Существует угроза распространения огня на лесной массив. Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии, а также с применением хлопушек и ранцев «Ермак» приступили к ликвидации огня. Тушение осложнялось сильным порывистым ветром, который менял своё направление и способствовал быстрому распространению огня.

В течение 50 минут возгорание было локализовано и ликвидировано. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных удалось избежать дальнейшего распространения огня. Помощь в ликвидации возгорания оказали местные жители, которые посредством специализированной техники осуществили подвоз воды для беспрерывной работы по ликвидации пожара. Площадь составила 1 гектар. Пострадавших нет. Причины выясняют эксперты, — сообщили в МЧС РК.

В связи с участившимися возгораниями сухой растительности, МЧС Республики Крым напоминает об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Данные требования закреплены в статье 20.4 КоАП РФ для граждан, должностных и юридических лиц. Штраф для гражданина составляет от 2 тыс. до 3 тыс. руб., для должностного лица – от 6 тыс. до 15 тыс. руб., на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Если нарушение выявлено в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа увеличивается и составляет соответственно от 2 тыс. до 4 тыс. руб., от 15 тыс. до 30 тыс. руб. и от 30 до 40 тыс. рублей.

Фото: МЧС РК.

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