МЧС Крыма обнародовало список безопасных мест для крещенского омовения

Сотрудники МЧС 18 и 19 января обеспечат безопасность на местах проведения крещенских мероприятий во время праздника Крещения.

Наши специалисты осматривают все участки водоемов, где планируется организовать крещенские купания, проводят занятия по водолазным спускам, осуществляют проверку техники и снаряжения, необходимых для обеспечения безопасности на водных объектах, — сообщил министр ЧС РК Сергей Шахов.

Для крещенских купаний в этом году на территории Республики оборудовано 46 мест. Ожидается, что около 10 тысяч жителей и гостей Крыма совершат омовения.

Список мест, оборудованных для купания на Крещение.

МЧС Республики Крым информирует жителей и гостей Республики о том, что количество мест для купания может измениться в зависимости от погодных условий.

Так как для большинства жителей Крымского полуострова основным местом для Крещенских купаний является Черное море, нужно следить за погодными условиями: в случае шторма купание здесь будет запрещено, — уточнили в МЧС РК.

При этом крымские спасатели еще раз напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности во время крещенских купаний и внимательно отнестись к своему здоровью.