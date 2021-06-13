МЧС Крыма: правила безопасности при посещении пещер

Крымские спасатели обращают внимание туристов и любителей-спелеологов: отправляясь в походы с посещением пещер обязательно уведомляйте о своих намерениях спасательные службы.
Следите за погодными и паводковыми условиями. Не отправляйтесь в походы с посещением малоизученных пещер! Организаторам групп и самим туристам, отправляющимся полюбоваться подземными красотами, необходимо иметь четкое представление о всех возможных рисках и максимально их минимизировать. Не стоит недооценивать особенности Крымских пещер, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.
Перед походом в пещеру необходимо:
- Уведомить ближайшее спасательное подразделение о своих намерениях.
- Тщательно изучить маршрут, паводковые риски, и погодные условия в районе нахождения пещер
- Снаряжение должно быть достаточным по количеству и добротным по качеству.
- Каждый участник должен иметь каску, подходящую обувь, одежду, запас веревок, карабин, перевязочный пакет или бинт, исправный электрический фонарик с запасом батареек, вдвое большим обычного, запас продуктов для длительного пребывания в пещере.
- Входить в пещеру группой, а не в одиночку, под руководством опытного и авторитетного спелеолога. Минимальный состав группы для спуска в пещеру – 3 человека.
- Уточнить и соблюдать контрольное время возвращения.
- Перед спуском руководитель оставляет на видном месте у входа в пещеру контрольный лист с перечнем имен спелеологов, датой и временем их выхода из нее. После возвращения последнего контрольный лист забирается.
- Разработать подробный план мероприятий и оформить необходимую документацию.
При движении в пещере необходимо:
- Не нарушать определенного порядка движения в пещере, чтобы не потеряться, не попасть под обвал, не упасть в провал; недопустимы отрывы от группы без разрешения руководителя, крики, прыжки, бегание и т. д.
- Избегать ударов о стены, скалы, поскальзываний и падения в любые углубления.
- Скользкие и технически сложные места преодолевать со страховкой.
- Перед использованием проверять прочность зацепок и опор. Избегать неустойчивых камней, в крайнем случае проходить их внимательно и быстро.
- Подъем и спуск по сыпучим участкам осуществлять по одиночке во избежание падения стронутых камней.
- Узкие щели и галереи преодолевать спокойно, хладнокровно, приспособившись ко всем неровностям и освободившись от вещей, мешающих движению.
- Каждый участник предупреждает об обнаруженных опасных местах на пути и по возможности освещает их фонариком.
- Для предупреждения потери маршрута — маркировать путь мелом (стрелки, номера и др.).
МЧС Республики Крым напоминает: в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».
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