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МЧС Крыма: правила безопасности при посещении пещер
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

МЧС Крыма: правила безопасности при посещении пещер

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 18:46 13.06.2021

Крымские спасатели обращают внимание туристов и любителей-спелеологов: отправляясь в походы с посещением пещер обязательно уведомляйте о своих намерениях спасательные службы.

Следите за погодными и паводковыми условиями. Не отправляйтесь в походы с посещением малоизученных пещер! Организаторам групп и самим туристам, отправляющимся полюбоваться подземными красотами, необходимо иметь четкое представление о всех возможных рисках и максимально их минимизировать. Не стоит недооценивать особенности Крымских пещер, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Перед походом в пещеру необходимо:

  • Уведомить ближайшее спасательное подразделение о своих намерениях.
  • Тщательно изучить маршрут, паводковые риски, и погодные условия в районе нахождения пещер
  • Снаряжение должно быть достаточным по количеству и добротным по качеству.
  • Каждый участник должен иметь каску, подходящую обувь, одежду, запас веревок, карабин, перевязочный пакет или бинт, исправный электрический фонарик с запасом батареек, вдвое большим обычного, запас продуктов для длительного пребывания в пещере.
  • Входить в пещеру группой, а не в одиночку, под руководством опытного и авторитетного спелеолога. Минимальный состав группы для спуска в пещеру – 3 человека.
  • Уточнить и соблюдать контрольное время возвращения.
  • Перед спуском руководитель оставляет на видном месте у входа в пещеру контрольный лист с перечнем имен спелеологов, датой и временем их выхода из нее. После возвращения последнего контрольный лист забирается.
  • Разработать подробный план мероприятий и оформить необходимую документацию.

При движении в пещере необходимо:

  • Не нарушать определенного порядка движения в пещере, чтобы не потеряться, не попасть под обвал, не упасть в провал; недопустимы отрывы от группы без разрешения руководителя, крики, прыжки, бегание и т. д.
  • Избегать ударов о стены, скалы, поскальзываний и падения в любые углубления.
  • Скользкие и технически сложные места преодолевать со страховкой.
  • Перед использованием проверять прочность зацепок и опор. Избегать неустойчивых камней, в крайнем случае проходить их внимательно и быстро.
  • Подъем и спуск по сыпучим участкам осуществлять по одиночке во избежание падения стронутых камней.
  • Узкие щели и галереи преодолевать спокойно, хладнокровно, приспособившись ко всем неровностям и освободившись от вещей, мешающих движению.
  • Каждый участник предупреждает об обнаруженных опасных местах на пути и по возможности освещает их фонариком.
  • Для предупреждения потери маршрута — маркировать путь мелом (стрелки, номера и др.).

 МЧС Республики Крым напоминает: в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».

МЧС Крыма: правила безопасности при посещении пещер

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