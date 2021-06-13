МЧС Крыма: правила безопасности при посещении пещер

Крымские спасатели обращают внимание туристов и любителей-спелеологов: отправляясь в походы с посещением пещер обязательно уведомляйте о своих намерениях спасательные службы.

Следите за погодными и паводковыми условиями. Не отправляйтесь в походы с посещением малоизученных пещер! Организаторам групп и самим туристам, отправляющимся полюбоваться подземными красотами, необходимо иметь четкое представление о всех возможных рисках и максимально их минимизировать. Не стоит недооценивать особенности Крымских пещер, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.