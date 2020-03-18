МЧС Крыма предупреждает о заморозках на поверхности почвы и в воздухе

В МЧС Крыма предупредили о заморозках на территории полуострова ночью и утром 19 и 20 марта.

По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью и утром 19,20 марта в Крыму на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки -1…-6 С, — говорится в сообщении.

В первую очередь, предупреждение касается аграриев и автолюбителей. Последних спасатели убедительно просят быть предельно осторожными на автодорогах, по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте ночью и рано утром.