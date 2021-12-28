МЧС Крыма принимает новую аварийно- спасательную технику

В Симферополь прибыла новая техника для Пожарной охраны МЧС Крыма и АСО «КРЫМ-СПАС».

Для ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» были доставлены два специализированных пожарных автомобиля на базе ГАЗ, именуемые специалистами — «ЕГЕРЬ». Автоцистерна пожарная АЦ 1,6-40 на шасси ГАЗ-33088 предназначена для борьбы с лесными пожарами, доставки к месту пожара боевого расчета, запаса воды, пенообразователя и пожарно-технического вооружения для тушения пожаров водой из цистерны, водоемов и гидрантов или воздушно-механической пеной, — рассказали в МЧС РК.

Важно, что автоцистерна «Егерь» характеризуется повышенной степенью мобильности. Это полноприводные автомобили, которые могут маневрировать на крутых склонах, характерных для крымских гор.

Министр ЧС РК Сергей Садаклиев уточнил, что техника закупалась в соответствии с поручением Президента РФ о выделении из резервного фонда правительства дополнительных средств для тушения лесных пожаров, авиационного патрулирования лесов и обеспечения регионов пожарной техникой.

Для обеспечения деятельности ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» приобретено 3 аварийно – спасательных автомобиля повышенной проходимости УАЗ. Переоснащение спасательных подразделений будет продолжено и следуем году, — отметил министр.

Всего, по его словам, «КРЫМ-СПАС» в этом году получил 3 аварийно-спасательных автомобиля повышенной проходимости, которые укомплектованы всем необходимым аварийно-спасательным оборудованием (на сумму свыше 11 млн. рублей). Приобретено также альпинистское снаряжение, спасательное оборудование, экипировка и водолазное оборудование, плавсредства, мобильное сборное здание для размещения личного состава и многое другое.

В свою очередь для ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в 2021 году приобретены 15 новых современных пожарных автоцистерн на базе автомобиля ГАЗ С41А23, ГАЗ С41RB3 и КАМАЗ 43118, укомплектованных устройством пожаротушения (натиск), мобильной осветительной системой, комби-ножницами ручными аккумуляторными, а также башнями световыми, компрессорами высокого давления и др.), 2 единицы техники марки ГАЗ С41А2322 тип 2.

В 2022 году Учреждением запланировано дальнейшее оснащение пожарных частей в рамках Государственной программы «Развитие пожарной охраны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Республике Крым» 14 новыми современными пожарными автомобилями, — подытожил Сергей Садаклиев.

Фото: МЧС РК.

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