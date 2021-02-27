МЧС Крыма призывает автомобилистов быть крайне внимательными

В Крыму 27, 28 февраля действует штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях.

На дорогах будет наблюдатся сильный гололед, поэтому автомобилистам необходимо предусмотреть все возможные негативные ситуации и быть предельно внимательными и осторожными на дорогах полуострова. Существует угроза происшествий, связанных с нарушением транспортного сообщения и образованием заторов в результате ДТП или осложнённых условий для движения транспорта, особенно в низинных участках местности, на затяжных спусках и подъёмах, опасных поворотах. Кроме того, гололёд представляет опасность для всех участников дорожного движения. Пешеходам рекомендуется быть предельно осторожными, при пересечении дорожного полотна необходимо оценить расстояние приближающегося автомобиля и помнить, что из-за возможного скольжения транспортного средства, его тормозной путь может существенно увеличиться, — отмечает в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .

МЧС Республики Крым призывает также всех руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий и особое внимание уделить инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и ПДД в целях предупреждения чрезвычайных происшествий на дорогах.

Специалисты ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» часто оказывают помощь автомобилистам, которые не учитывают особенности рельефа и неправильно рассчитывают возможности своих транспортных средств, в результате оказываясь в трудной ситуации. Погода на полуострове резко меняется, многие участки дорог из-за гололеда могут быть просто непроходимы, особенно на автомобилях, не предназначенных и неукомплектованных для езды по осложненным дорожным условиям, поэтому спасатели МЧС Республики Крым настоятельно рекомендуют сознательно подходить к выбору маршрута движения, а также адекватно оценивать возможности своего автомобиля и соблюдать скоростные режимы, — говорят в ведомстве.

МЧС Республики Крым еще раз напоминает жителям и гостям полуострова:

по возможности воздержитесь от поездок на личном транспорте при гололедице на дорогах;

следите за устанавливаемыми на дорогах знаками, движение может быть запрещено на некоторых дорогах и перевалах полуострова;

воздержитесь от поездок на личном транспорте в горно-лесную местность;

во время сильного ветра опасно находиться рядом или оставлять транспортные средства вблизи ветхих строений, старых сухих деревьев, слабоукрепленных конструкций, под рекламными щитами и линиями электропередач;

необходимо соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров;

проезжать перекрестки максимально осторожно, перед поворотом обязательно снижать скорость и убедиться в отсутствии пешеходов;

особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101». Берегите себя и своих близких!