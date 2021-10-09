МЧС Крыма призывает: будьте осторожны и внимательны при сборе грибов

С началом грибного сезона в МЧС Республики Крым часто фиксируют случаи, связанные с заблудившимися грибниками. По статистике, ежегодно в этот период времени в больницы с диагнозом «отравление грибами» попадают десятки жителей и гостей Крымского полуострова.

Также спасатели часто оказывают помощь заблудившимся грибникам. Основными причинами, по которым люди теряются в лесу, являются незнание района, в который они уходят, неумение ориентироваться в лесу по местным признакам, отсутствие карты и компаса, а также плохое зрение и слух. Довольно часто теряют ориентиры в лесу люди пожилого возраста, которые, переоценивая себя и свои физические возможности, отправляются за грибами, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Сотрудники МЧС Республики Крым просят жителей и гостей полуострова в период грибного сезона быть особенно внимательными и осторожными, не отпускать детей и пожилых людей в лес одних, соблюдать элементарные правила пребывания в лесу, а также помнить о том, что отравление грибами может привести к летальному исходу и нужно быть внимательней при сборе, покупке и обработке грибов.

Чтобы избежать неприятностей, связанных с пребыванием в лесу, уходя по грибы, помните:

сообщение родным или друзьям места, куда вы направились, и время вашего контрольного возвращения домой, облегчит задачу спасателям по вашему поиску;

если вы потерялись, не паникуйте, остановитесь, осмотритесь, по возможности заберитесь на высокое дерево и сверху определите отличительные приметы местности, в которой находитесь (река, просека, скала и т.д.);

прислушайтесь: гудки автомобилей и другие звуки могут вам помочь. Если услышать этого не удается, определите стороны света по компасу или лесным приметам (муравейнику, мху, веткам, годовым кольцам на пне). Днем найти направление поможет солнце (рано утром солнце на востоке, вечером — на западе);

помимо компаса и карты, которыми вы должны уметь правильно пользоваться, захватите с собой небольшой запас продуктов питания и сухие спички;

если вы уходите в лес в составе туристической группы, то не забудьте зарегистрироваться в МЧС по месту прибытия;

возьмите с собой сотовый телефон, предварительно зарядив его. Нередко это средство связи спасало людям жизнь.

е собирайте грибы у дорог, промышленных предприятий, на бывших свалках — грибы имеют свойства впитывать из земли ядовитые вещества, и тогда даже внешне съедобные грибы могут стать опасными. Значительное количество грибов, которые до сих пор считались съедобными, содержат микродозы ядовитых веществ. Если употреблять их несколько дней подряд — также может произойти отравление.

Не собирайте перезрелые и поврежденные грибы. Никогда не пробуйте сырые грибы!

Не покупайте грибы на стихийных рынках, так вы не сможете точно узнать, где и когда их собирали.

Помните, что собранные грибы нельзя хранить «на завтра», их надо приготовить сразу, так как во время хранения в них могут образоваться очень опасные вещества.

При приготовлении грибов помните, что ни серебряная ложка, ни лук в отваре не могут, показать ядовитые грибы или нет. Поэтому, если у вас возникли сомнения в их ядовитости — ни в коем случае не употребляйте их!

Никогда не угощайте грибами детей, пожилых людей и беременных женщин.

Не употребляйте самостоятельно никакие лекарства, под запретом также употребление спиртных напитков, молока.

До приезда «скорой» по возможности выясните, кто вместе с пострадавшим употреблял грибы и может пострадать также.

В экстренных случаях обращайтесь за помощью по телефонному номеру «101» или «112» .