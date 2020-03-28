МЧС Крыма призывает не терять бдительность в дни вынужденного отпуска

Напомним, с 28 марта по 5 апреля в Крыму (как и в России в целом) действует режим «вынужденных выходных» или «тотальной самоизоляции». В соответствии с Указом Главы Республики Крым от 27 марта 2020 года № 77-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У». Сотрудники МЧС Крыма призывают в этот период быть максимально бдительными и неукоснительно соблюдать Правила пожарной безопасности.

При благоприятных условиях для возгораний (ветер, сухая и теплая погода), возникает риск увеличения количества возгораний. Учитывая тот факт, что многие будут проводить свой вынужденный отпуск за пределами города, на дачных участках, прошу вас воздержаться от разведения открытого огня при уборке приусадебных участков и приготовлении пищи, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.

По словам Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, установившаяся на полуострове теплая погода, а также усиление ветра способствуют увеличению количества ландшафтных и техногенных пожаров, которые могут привести не только к материальным потерям, но и к гибели людей.

Ежедневно пожарные расчеты ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» и ГУ МЧС России по Республике Крым ликвидируют 10 — 20 возгораний. При благоприятных условиях для возгораний ( ветер, сухость и теплая погода) , эта цифра будет неизбежно увеличиваться, — сообщил Сергей Шахов. — Уважаемые родители, прошу не оставлять без присмотра своих детей, потому что основная причина пожаров – неосторожное обращение с огнем!

МЧС Республики Крым напоминает, оперативное обращение на телефоны экстренных служб:101 и 112 поможет спасти жизнь вам и вашим близким!