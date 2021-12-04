МЧС Крыма призывает туристов, отправляясь в горы, соблюдать все меры предосторожности

Сотрудники чрезвычайного ведомства обращаются к жителям и гостям полуострова с просьбой быть благоразумными, отправляясь горно-лесную местность.

Крутые склоны крымских гор опасны для передвижения даже опытных туристов, а некоторые места в горах просто непроходимы для автомобилей, поэтому спасатели настоятельно рекомендуют адекватно оценивать необходимость похода или поездки в горную местность. Также, по данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 декабря в Крыму ожидаются дожди, местами сильные (10-20мм), — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Спасатели МЧС Республики Крым всегда готовы к оказанию помощи людям, попавшим в трудную ситуацию в горно-лесной зоне, имеют для этого все необходимые навыки и оборудование, но в тоже время те, кто все же решился отправиться на отдых в горы, должны соблюдать все правила безопасности ради сохранения собственной жизни.

Кроме этого, в целях обеспечения безопасности туристов и оказания, в случае необходимости, своевременной квалифицированной помощи, напоминаем туристическим группам и отдельным туристам о необходимости регистрироваться перед выходом на любые туристические маршруты.

Особенно важно обозначить свои намерения перед спасательными службами тем, кто совершает походы в труднодоступных местах, удаленных от населенных пунктов и объектов инфраструктуры, ведь, как правило, там отсутствует мобильная телефонная связь.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101» или «112». Берегите себя и своих близких!